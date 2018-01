Juez niega nuevamente principio de oportunidad a Gustavo Moreno

Por segunda vez un juzgado de garantías, en este caso el Juez 39 - rechazó el principio de oportunidad que había acordado la Fiscalía a cambio de colaboración con la justicia a Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. El juez no encontró garantías del compromiso que debería asumir el exfiscal.



Moreno que se comprometió a brindar información sobre 26 personas involucradas en hechos de corrupción recibiría algunos beneficios para reducir su condena, previo al proceso de extradición que tiene pendiente en Estados Unidos.

La Fiscalía había solicitado suspensión de la acción penal por un año, en contra del señor Gustavo Moreno, a cambio de su colaboración con la justicia.



Sin embargo, el juez se declaró inconforme porque a medida que pase el tiempo, en caso hipotético, y al procesado se le señale de más delitos, el derecho del principio de oportunidad siga protegiéndolo porque no hay un "compromiso firmado", por parte de Moreno.



"Debe haber un compromiso,firmado, dónde se comprometa de que efectivamente va a colaborar con la justicia, aquí no aparece en los documentos que allega la Fiscalía General de la Nación", explicó juez.



Por su parte, la Fiscalía argumentó en su recurso de reposición que: "el principio de oportunidad se concede para que comience la colaboración del ciudadano con la justicia, pero no puede exigirse total colaboración y luego conceder el derecho".



Para la solicitud del principio de oportunidad a Luis Gustavo Moreno, la Fiscalía tuvo en cuenta que no había ninguna restricción legal, partió desde el punto que: "el ciudadano Moreno no ha sido imputado por estos hechos, se ha verificado que no concurre ninguna restricción legal. Luis Gustavo Moreno carece de antecedentes legales y no aparece como reincidente ".



