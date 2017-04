No indemnizarán a hombre detenido por no pagarle a una prostituta 

No pagar la suma acordada por servicios sexuales es “desconocer deberes básicos de respeto y convivencia” y debe ser considerado, además, como “un elemento determinante en la falta de consentimiento de una relación”. Así lo determinó el Consejo de Estado en el fallo en el que negó a un hombre una indemnización que reclamaba bajo el argumento de haber estado privado injustamente de su libertad.

Según el Tribunal, a pesar de que la justicia no probó la responsabilidad de Omar Mauricio* en el delito de acceso carnal violento denunciado por una prostituta, el hombre no le pagó a ella el valor que habían acordado por servicios sexuales, algo que calificó de “reprochable”.

La Corte dice, en su decisión, que Omar Mauricio, quien estuvo detenido durante poco más de un año y fue absuelto del cargo, se aprovechó de su posición de “superioridad” para tener relaciones sexuales con una mujer bajo el acuerdo de pagarle 50.000 pesos, pero ofrecerle, después de haber obtenido el servicio, solo 3.000 pesos.



Los hechos ocurrieron en diciembre del 2003 en el municipio de Pueblo Nuevo, Magdalena Medio, cuando Omar Mauricio y un amigo suyo tuvieron relaciones con Isabel Cristina*, a quien conocieron en un bar y después de ofrecerle un pago mínimo al acordado finalmente dejaron a la mujer en una estación de gasolina sin pagarle nada. Omar Mauricio estuvo detenido tres veces durante el proceso que se le abrió por la denuncia de abuso sexual que interpuso Isabel Cristina. En total estuvo 13 meses en la cárcel La Macarena, pero quedó totalmente libre de responsabilidad en el 2008, cuando el Juzgado Penal del Circuito del corregimiento Rincón Guapo lo absolvió al encontrar que la relación sexual había sido consentida.



Sin embargo, en el estudio de la solicitud de indemnización que pidió Omar Mauricio para él, su esposa, hijos y padres por 230 millones de pesos, por “detención injusta”, el Consejo de Estado insistió en que, a pesar de que ya con un fallo definitivo y no pudiendo volver sobre la responsabilidad o no del señor, es claro que este accedió carnalmente a la mujer haciendo alarde de “artificios engañosos y fraudulentos”.



Por esta razón, la Sala le pidió a la Fiscalía y a la Rama Judicial que en la investigación y judicialización de procesos similares a este considere el incumplimiento de compromisos de pago en el comercio sexual como una falta grave.



“La Sala advierte en las declaraciones del actor la presencia de estereotipos culturales y sociales que rinden culto a la fuerza masculina, legitimadores del poder de su dominación. Estereotipos que, como lo ha señalado la comunidad internacional, empeñada en construir sociedades igualitarias, deben combatirse con medidas de afirmación positiva dirigidas al empoderamiento de la mujer y, en todo caso, a la mitigación de su situación”, se lee en el documento.



En este proceso, el Tribunal hace énfasis en el abuso del “estado de necesidad “ y la “contribución a la marginalidad de la mujer” por parte del cliente. Además, se advierte que cuando este estaba detenido en la cárcel su familia intentó disuadir con dinero a la mujer para que quitara la denuncia.



“Para la Sala es claro que quien conviene en pagar por servicios sexuales se identifica con la oferente y en condiciones de igualdad adquiere el deber de cumplir, al margen de que el compromiso no resulte judicialmente exigible”, se lee en el fallo.



* Nombres cambiados



JUSTICIA