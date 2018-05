Mujeres empoderadas, víctimas de violencia sexual, piden justicia

Reducir la brecha entre lo escrito en la ley y la aplicación real, fue la exigencia que se hizo durante la instalación del IV Festival por la vida de las mujeres.



A un día de la conmemoración nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, afectadas por este delito y mujeres que han estudiado el tema se reunieron en Barranquilla a fin de analizar la problemática.

Una de las grandes conclusiones es que en la mayoría de los casos de violencia sexual, que afecta sobre todo a las mujeres, quedan en la impunidad.

No sacamos nada con ir a denunciar si la justicia no es efectiva. Nosotras entendemos, desde nuestro dolor, que la reparación va más allá. Es mi dignidad intacta FACEBOOK

TWITTER

"No sacamos nada con ir a denunciar si la justicia no es efectiva. Nosotras entendemos, desde nuestro dolor, que la reparación va más allá. Es mi dignidad intacta", afirmó la periodista Jineth Bedoya, quien lidera la campaña No Es Hora de Callar, organizadora del evento.



De acuerdo con la procuradora delegada para los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia, Luz Myriam Castaño, el 91,6 por ciento de los casos son de niñas y mujeres adultas y la mayoría no acuden a la justicia porque piensan que "sus testimonios no serán creídos" y que acudir a la ley será "totalmente inútil".

Y en esto coinciden sobrevivientes como Yirley Velasco, quien relata los problemas a los que se ha tenido que enfrentar como líder para visibilizar a las mujeres víctimas en El Salado, Bolívar.



"La gente nos critica y algunas víctimas nos dicen en voz baja, si eso es a ustedes que están empoderadas imagínense a nosotras", cuenta Velasco.

Nutrida asistencia en la reunión organizada por No es hora de callar, en Barranquilla. Foto: Carlos Capela / EL TIEMPO



Según ella, en esa zona del país "la violencia es naturalizada. Las mujeres están acostumbradas a que las violenten", por lo que se ha ganado un par de enemigos.



Las mujeres no se atreven a denunciar. "Esta es la primera vez que habló del tema, mis padres murieron y no supieron que fui violentada” dice Elsy Ramírez, quien fue tocada y obligada a desnudarse.



"Siempre hay una etapa en la que se odia a todo el mundo, se detesta lo que paso, pero hay que hacer la transición, o si no nos hacemos más daño de lo que nos hicieron los victimarios. Pero a la justicia nunca vamos a renunciar", aseguro Jineth Bedoya.



Para Patricia Fernández, representante de ONU Mujeres en Colombia, las leyes están y se ha avanzado en el tema pero es insuficiente el acceso a la justicia.



"Solo el 5 por ciento de los casos ha recibido una sentencia (...) están enviando el mensaje de que no importa", aseguró.



Pilar Rueda, asesora en género de la Jurisdicción Especial para la Paz, aseguró que ese es "el primer tribunal que involucró la violencia sexual con mecanismos efectivos".



"Vemos cada caso como excepcional, pero aquí hay un problema estructural que no se ha solucionado (...) la mujer tiene derechos y así no los conozca el Estado tiene que brindárselos", afirmó Rueda.



"Hay que trabajar por esos casos que ni siquiera han tenido visibilidad ni respaldo, los que no han podido denunciarse", añadió Jineth Bedoya.



JUSTICIA