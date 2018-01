Medicina Legal dice que 'La Gata' no puede estar en casa por cárcel

Luego de que la Fiscalía General le pidió a Medicina Legal que evaluara en qué condiciones de salud se encuentra la polémica empresaria del chance Enilse López, alias 'la Gata', para establecer si puede ser o no beneficiada con la casa por cárcel, el Instituto entregó este miércoles un concepto que ordena mantenerla en un centro médico.

"El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses considera que la señora Enilse del Rosario López Romero debe seguir siendo tratada en un centro hospitalario hasta tanto no se demuestre científicamente, con soportes documentales válidos, que su estado clínico ha sufrido variaciones hacia la mejoría", dice el informe. .



Según la evaluación de Medicina Legal, en los 11 años que lleva privada de la libertad pagando pena por homicidio y nexos con paramilitares (la mayoría de ellos en clínicas), 'la Gata' ha "permanecido en estado crítico propiciado por desnutrición inicialmente aguda que se hizo crónica y originada por una situación de anorexia".



La entidad dice que a pesar de las múltiples hospitalizaciones que 'la Gata' ha tenido en centros médicos de alto nivel, y aunque su caso ha sido manejado por personal científico altamente calificado, "no ha podido superar su condición clínica crítica, hecho más evidente en las últimas valoraciones".



Medicina Legal también afirma que en Colombia no existen estudios serios sobre el programa Home Care de asistencia de salud domiciliaria, que busca mantener los logros de los hospitales para tratar a los pacientes en sus viviendas.



Por estas razones, la entidad afirma que López no puede recibir la casa por cárcel --beneficio que le había concedido el juez sexto de ejecución de penas de Barranquilla-, ya que no hay pruebas que muestren que en su vivienda sus enfermedades podrán ser atendidas.



"Los programas tipo Home Care no están diseñados para ofrecer tratamientos a pacientes inestables y que requieren atención médica diaria y permanente, tal como están los diagnósticos de la examinada y el tratamiento actual, el cuadro clínico es de tratamiento hospitalario. Esta afirmación claramente desvirtúa que para la señora López le sea útil un programa tipo Home Care, estando ella en esas condiciones", dice Medicina Legal.



La entidad también dijo que, tras visitar su vivienda, se encontró que la casa no cumple las condiciones para que se le puedan brindar a 'la Gata' los cuidados suficientes, y que en todos estos años hay diagnósticos contradictorios sobre la situación de la polémica empresaria del chance.



La Procuraduría General había solicitado mantener a 'la Gata' en un centro hospitalario, considerando que si su estado de salud es crítico no hay razones para que sea atendida en su vivienda.



JUSTICIA