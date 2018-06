Decisión sobre curul de Mockus en Senado y otros temas del día

EL TIEMPO le cuenta los temas, nacionales e internacionales, que estarán en la agenda del día.

CNE decidirá sobre posible inhabilidad de Mockus para ocupar curul en el Senado

Este martes a las 4:00 de la tarde, se hará una audiencia en la que el Consejo Nacional Electoral deberá decidir si Antanas Mockus está inhabilitado o no para ser congresista.



La presunta inhabilidad consiste en que Mockus habría participado en el otorgamiento de contratos por parte del Estado a su corporación Corpovisionarios, algo que constituye un impedimento para aspirar a cargos como el Senado.

Definición de nueva estrategia contra cultivos ilícitos

Este martes el Ministerio de Defensa presentará ante el Consejo Nacional de Estupefacientes una nueva estrategia contra cultivos ilícitos en el país.



Esta consiste en la utilización de drones para la fumigación con glifosato que, según el ministro Luis Carlos Villegas, "tienen la mitad de la concentración del veneno que tenían los aviones, y por eso los riesgos para las personas y el medio ambiente son bastante mitigables".

Corte Constitucional definirá qué pasará con el caso Santrich

Este martes la Corte Constitucional, a petición de la Fiscalía, deberá definir quién deberá juzgar el caso Santrich: la JEP o la justicia ordinaria.



Esto, luego de que los abogados de Jesús Santrich presentaran recursos para alegar supuestas irregularidades en su captura, y que se presentaran las dudas sobre la competencia para llevar el caso.

Falsos Positivos serán juzgados por la JEP

Más de 3.000 casos de 'Falsos positivos' que involucran a mil uniformados serán competencia de la Justicia Especial para la Paz.



Al menos 5.000 personas que han sido reconocidas como víctimas de las ejecuciones extrajudiciales esperan los juicios.

Canciller mexicano expondrá posición de su país respecto a separación familiar en EE.UU.

El canciller mexicano, Luis Videgaray, hará entre este martes y miércoles una visita de trabajo a Washington para transmitir la posición de México sobre la separación y detención de familias migrantes por parte del Gobierno de Estados Unidos.

Se definen los grupos C y D del Mundial

Con los partidos Australia vs. Perú y Dinamarca vs. Francia, del Grupo C, y Croacia vs. Islandia y Nigeria vs. Argentina, del D, se definirán los segundos 4 clasificados a los octavos de final de Rusia 2018 y las posiciones en las que clasificarán.

