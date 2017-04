Juez deja en libertad a hombre acusado de homicidio de su esposa

César Leonardo Sánchez Vázquez acaba de ser dejado en libertad en medio de la judicialización que se adelantaba en su contra por el delito de homicidio agravado, en los juzgados de Paloquemao.



Según el juez del caso la fiscalía se quedó corta al momento de demostrar la inferencia del detenido en los hechos por los cuales se le acusa.

Según el despacho judicial la investigación apenas comienza y no se tienen los suficientes elementos probatorios para demostrar que Sánchez Vázquez es el autor intelectual del homicidio de exesposa Diana Marcela Munar, en hechos registrados en julio de 2009.



"La Fiscalía no llevó al juez inferir razonablemente de la responsabilidad del delito de homicidio de Sánchez Vázquez", concluye el juez. Puntualizó el juez 63 con funciones de control de garantías que la fiscalía no pudo sustentar que César Sánchez Vázquez contrató a una persona para que cometiera el homicidio de una mujer simulando un atraco.



El Fiscal no apeló la decisión y el Juez termino realizando un llamado de atención a la fiscalía que mencionó poseer elementos probatorios como el vídeo y no los trajo a la audiencia para llevar al juez a inferir la culpabilidad del detenido.



