Así ha logrado la ‘Gata’ frenar su paso a prisión

De los 37 años de condena que enfrenta la polémica y otrora poderosa empresaria del chance en la costa Atlántica, Enilse del Rosario López Romero, la ‘Gata’, por homicidio y nexos con paramilitares, solo ha pagado un año y cuatro meses en prisión. López ha hecho uso de todas las maniobras posibles para evadir la acción de la justicia y ha cumplido la mayoría de su pena en hospitales y clínicas.

Esta semana, Carlos Valdés, director del Instituto de Medicina Legal, reveló que en múltiples ocasiones han encontrado “incongruencias científicas en muchos de los diagnósticos clínicos en contraposición con el estado físico documentado en la examinada”. Según Valdés, se hallaron historias clínicas incompletas y con carencia de soporte documental: “Al instituto no se le han facilitado los documentos de soporte ni los elementos de análisis que hubiesen sido útiles para justificar esos diagnósticos clínicos”. Esta denuncia es investigada por la Fiscalía.



Desde su detención, el 9 de febrero de 2006, en la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, la ‘Gata’ comenzó con la pelea de rechazar la comida del Inpec y solo bebía agua. En nueve meses llegó a perder siete kilos.



Después de eso fue trasladada el 23 de noviembre a la cárcel de mujeres de Santa Marta. Allí solo permaneció hasta el 15 de junio de 2007, cuando fue remitida a la clínica la Asunción, en Barranquilla. De nuevo la llevaron a Bogotá, el 17 de septiembre del 2013, donde pasó cuatro meses en el hospital Cardiovascular de San Mateo, en Soacha. Luego fue internada en el Hospital Universitario Cari de Barranquilla, donde aún está recluida.



Hace unas semanas logró que el juez sexto de ejecución de penas, David Hassan Saade, le otorgara el polémico beneficio de casa por cárcel por su grave estado de salud. Además de la desnutrición crónica, originada por la anorexia, los médicos le han diagnosticado otras 17 patologías.



Sin embargo, su paso se encuentra frenado por un concepto del Instituto de Medicina Legal que advierte que su estado de salud es crítico y que su casa, visitada el 29 de diciembre, no cumple con los requerimientos necesarios para su atención. La Procuraduría y la Fiscalía también pidieron que se revocara la prisión domiciliaria.



Pero la novela no termina ahí. Su abogado, Iván Cancino, señala que la decisión del juez está en firme y que si no se materializa presentará una acción de tutela para que se cumpla la decisión. “Se harán las adecuaciones que se necesiten para el paso a su casa y se pedirá que se cumpla con la decisión. Estamos dejando constancia ante organismos internacionales de que se encuentra frente a una enfermedad de gravedad y que no es compatible con la cárcel. Medicina Legal no lo puede desconocer”, dijo Cancino. Afirma que la solicitud de que permanezca en su casa fue apoyada por los médicos.



Aunque la defensa de López planteó el programa Home Care, Medicina Legal cuestionó que la atención en casa no está diseñada para “pacientes inestables y que requieren atención médica diaria y permanente”, y advierte que debe seguir en el hospital hasta que se demuestre “con soportes documentales válidos que su estado clínico ha mejorado”. Al respecto, la Procuraduría indicó que la modalidad de Home Care no está prevista para personas privadas de la libertad ni que tengan alguna condenas.



Hace mucho que no se conoce una fotografía de la empresaria del chance, pero se habla de que estaría pesando 35 kilos. La ‘Gata’ se halla en un cuarto piso del hospital Cari de Barranquilla, donde ya completa cuatro años y solo ha sido cambiada de habitación en dos ocasiones.



López, quien logró tener todo el reconocimiento político y económico con el negocio del chance (con ganancias anuales de 150 mil millones de pesos), fue condenada a 37 años de prisión por el crimen del vigilante Amaury Fabián Ochoa, perpetrado por ‘paras’ el 12 junio de 2000 en un peaje entre Sincelejo y Cartagena. La justicia concluyó que López fue quien ordenó ese homicidio. La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en el 2013. También enfrenta una condena de 9 años por nexos con paramilitares.



Del clan de la ‘Gata’ se encuentra condenado su hijo Jorge Luis Alfonso López, exalcalde de Magangué (Bolívar), a 29 años de prisión por el homicidio del periodista Rafael Enrique Prins.

