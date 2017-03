La defensa del asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura

El asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Correa habló por primera vez de su nexo con Otto Bula, Roberto Prieto y el escándalo de Odebrecht.



En carta a EL TIEMPO, Correa, señalado por Prieto como la persona que organizó la reunión con Bula, precisó que el encuentro fue “corto e informal” y que “no tuvo relación con tema alguno de infraestructura”.



Y añadió que las dos reuniones que tuvo con Andrés Giraldo, el amigo de Prieto, fueron para buscar un cita con Luis Fernando Andrade y el equipo técnico de la entidad.

Pero dijo que no se considera la “mano derecha” de Andrade, sino un “trabajador más dentro del despacho del presidente” y que no tiene acceso a información confidencial, como los modelos financieros de las concesiones viales, tal como lo dijeron funcionarios de la entidad.



Aclaró que conoció al senador Miguel Bernardo Elías en el 2013 por su cargo en la ANI como enlace con el Congreso y no en la Cámara. También desmintió que lo apodaran ‘senador’, tal como se lo señaló a EL TIEMPO un alto funcionario de la ANI. Correa está vinculado formalmente a la investigación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com