Justicia y Paz niega libertad del 'Panadero'

19 de julio 2017 , 11:36 a.m.

El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá negó la libertad condicionada que solicitaba el exparamilitar Mario Jaimes Mejía alias el Panadero, al considerarla improcedente.

James Mejia se desmovilizó del bloque central Bolívar de las Auc, pero señaló que también hizo parte del Frente 24 de las Farc, entre 1990 y 1993.



La sala consideró que la libertad condicional, incorporada en la Ley 1820 de 2016 o ley de amnistía, solo es destinataria para aquellos integrantes de las Farc que jugaron un papel determinante en el conflicto y quienes se suscribieron a un acuerdo de paz con el Gobierno.



En el caso de Jaimes Mejia, el Tribunal consideró que el proceso que lleva ante esa justicia transicional es solo por su pertenencia a las Auc y que tampoco ha sido

condenado por rebelión.



"Los tratamientos penales son solo aplicables a quienes participaron directamente en el grupo armado. No son aplicables para grupos paramilitares ni otros grupos", señala la decisión con ponencia de la magistrada Uldi Teresa Jimenez.



El Tribunal puntualizó que la libertad condicional solo aplica para integrantes de las Farc y a quienes han sido juzgados y condenados por su participación en ese grupo guerrillero.



La Fiscalía, la Procuraduría y representantes de víctimas avalaron la decisión. La defensa presentó recurso de apelación. La Fiscalía había dicho en este caso que “la ley de Justicia y Paz y de la JEP son dos leyes distintas, no son sucesivas ni iguales, porque cada una tiene sus normas y sus procedimientos. Tienen su beneficio y no son compatibles”, puntualizó la fiscal.



Jaimes Mejía fue condenado a 28 años de prisión por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya, hechos que ocurrieron el 25 de mayo del 2000.



El 5 de agosto del 2016, el 'Panadero' fue excluido de Justicia y Paz por faltar a la verdad e incumplir con los requisitos de ley. La apelación de la exclusión está en trámite ante la Corte Suprema de Justicia.



Según la investigación, el ‘Panadero’ citó a Jineth Bedoya en la cárcel Modelo de Bogotá para otorgarle una entrevista sobre la investigación que adelantaba la periodista sobre tráfico de armas de fuego y desapariciones en ese centro carcelario.



El ‘Panadero’ participó en una reunión llevada a cabo en un patio de alta seguridad de ese penal, donde se planeó el secuestro. Dicho encuentro fue convocado por los exjefes paramilitares José Miguel Arroyave Ruiz y Ángel Custodio Gaitán.



