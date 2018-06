Los temas que serán noticia durante este lunes 25 de junio

EL TIEMPO le cuenta los temas, nacionales e internacionales, que mandarán en la agenda del día.

Se definen los grupos A y B del Mundial

Con los partidos Uruguay vs. Rusia y Egipto vs. Arabia, del Grupo A, y España vs. Marruecos y Portugal vs. Irán, del B, se definirán los primeros 4 clasificados a los octavos de final de Rusia 2018 y las posiciones en las que clasificarán.Además, se conocerán, de una vez, los dos primeros cruces de la segunda ronda del Mundial.

El entrenador de España, Fernando Hierro y el enternador de Marruecos, Herve Renard. Foto: AFP

Se inicia el juicio a Gustavo Moreno

A partir de este lunes comienza, en Estados Unidos, el juicio contra el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, extraditado a ese país el pasado 17 de mayo.



Moreno, quien ya recibió una condena de 4 años y 10 meses en Colombia, tendrá que responder ante una corte de Miami por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esto por recibir en ese país un soborno del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por 30 millones de pesos a cambio de entregarle información privilegiada en su caso.

Se define identidad de cuerpos hallados

Tras el cotejo de ADN, Medicina Legal entregará este lunes un dictamen definitivo sobre la identidad de los tres cuerpos encontrados el pasado jueves en zona rural de Tumaco (Nariño) y que corresponderían a los integrantes del equipo periodístico de Ecuador asesinados por la disidencia de Guacho.

Marchas en Argentina contra el gobierno de Mauricio Macri

La tercera huelga general contra la política económica del presidente argentino, Mauricio Macri, comienza este lunes con signos evidentes de paro en el transporte público.



Este paro general es el tercero de estas características que se convoca en el país en los últimos 15 meses. Para el presidente Macri los motivos de la protesta son políticos, después de los convocados el 6 de abril y el 18 de diciembre de 2017.

Comunidades indígenas están ‘encarceladas’ en Chocó por combates

La ONU alertó sobre 331 familias de 6 comunidades indígenas que están confinadas en zonas de la costa del Pacífico chocoano por enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

Semana decisiva para la implementación de tecnología en taxis de Bogotá

Desde este lunes y hasta el próximo sábado 30 de junio serán los últimos días para que los taxis terminados en placas 4, 5 y 6 reemplacen los taxímetros por plataformas tecnológicas, en Bogotá. Quienes no lo hagan podrán ser sancionados a partir del domingo 1 de julio.



ELTIEMPO.COM