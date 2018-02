Juez dejó en libertad al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar

El polémico exgobernador de Santander y coronel (r) Hugo Aguilar Naranjo, capturado el pasado miércoles en Bucaramanga, fue dejado en libertad por un juez de control de garantías que consideró que la Fiscalía “no sustentó que el señor se va a fugar y que no va a comparecer en el proceso”.



También quedaron en libertad su exesposa, Mónica María Barrera Carreño, Yeison Albeiro Sáenz Plazas y a su suegra, Socorro Carreño.

En libertad quedó el exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo y los tres procesados más por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Deberán seguir respondiendo con el.procedo judicial. @ELTIEMPO @FiscaliaCol @CaritoGomez_13

👉En vídeo su registro. pic.twitter.com/OEJHOA4ema — JusticiaET (@JusticiaET) 27 de febrero de 2018

En la diligencia, la Procuraduría y la defensa de Aguilar coincidieron en solicitar al juez la negativa a la medida de aseguramiento contra el exgobernador de Santander.





La Fiscalía sostiene que Aguilar lavó millonarias sumas de pesos de los paramilitares del Bloque Central Bolívar y lo imputó por los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. A pesar de esto, el juez consideró que no se debía caer en especulaciones.



El exgobernador fue condenado en 2013 a siete años de prisión porque fueron las presiones de esa facción ‘para’ las que determinaron su elección como gobernador en el 2003.



Sin embargo, estuvo menos de cuatro años en prisión y ha burlado el pago de la multa que le impusieron por el delito de ‘parapolítica’, que asciende a más de seis mil trescientos millones de pesos, plata que debía ir a las víctimas del Bloque Central Bolívar y que nunca apareció.



Alegando supuesta imposibilidad económica, hizo un acuerdo que le permite cancelar aproximadamente un millón de pesos mensuales. Sin embargo, el año pasado hubo escándalo cuando fue captado en uno de sus lujosos Porsches por las calles de Bucaramanga.



El juez del caso dijo, además: “¿Dónde demuestra la Fiscalía para el día de hoy cuál sería la vinculación que tienen las cuatro personas con una organización criminal?”.



Finalmente, su defensa concluyó argumentando que “no es cierto que Aguilar Naranjo hubiese obtenido recursos económicos por parte de grupos paramilitares (...). Aquí no se ha probado nada”.



Aguilar Naranjo es padre del también exgobernador Richard Aguilar, quien aspira por Cambio Radical a quedarse con la curul en el Senado que hoy tiene su hermano, Nerthink Mauricio.



Aunque supuestamente padre e hijo estaban distanciados, en Santander se da por hecho que Aguilar Naranjo sigue siendo la cabeza del clan. En efecto, la aspiración de Richard Aguilar y la no postulación de Nethink Mauricio apuntaría a que este último se postule a las elecciones para la gobernación de Santander en el 2019.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com

Twitter: @justiciaET