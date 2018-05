Esta carta espero la leas pronto. No tanto como quisiera porque me niego a aceptar que esa pequeñita que tuve en mis brazos hace apenas unos años, se convertirá muy pronto en una joven, en una mujer, en un ser que siente mil cosas, que vibra, que se emociona y que, espero, sea la absoluta dueña de su cuerpo, de su espíritu y de su destino.

Naciste en un hogar en el que profesamos el respeto como norma de vida. En el que apreciamos la dignidad del otro como principio fundamental de convivencia y en el que, por encima de todas las cosas, practicamos una sabia premisa: nadie es dueño del destino del otro. Nadie puede decidir por ti, nadie puede hacer que tus sueños se vuelvan pesadillas.



Hoy, cuando estás entrando a esa etapa de la vida en la que la pequeñita comienza a ser mujer, te digo con el corazón, que tu ser es un templo que nadie puede profanar.



Has estado desde la barriga de tu mamá cerca de todo lo que me rodea como periodista. El día que naciste casi no llego por estar en un cubrimiento.

Pero la vida es más que eso.

Sé que tienes que volar, que vivir y que aprender por ti misma que no todos los seres humanos profesamos el respeto a la mujer como norma de vida

Y como periodista, he sido testigo de muchas de las desgracias humanas que lamentablemente tengo que contar por mi oficio.



Una de las más dolorosas: el maltrato y el abuso a las niñas y mujeres.



Aunque no lo creas, eso me duele y me parte el corazón porque cada vez que registro un hecho trágico, una novela de terror en la que una niña o una mujer son víctimas de abuso, de maltrato, de irrespeto, pienso en ti y elevo mis plegarias para que siempre estés alejada de ese mundo sórdido y doloroso en el que se ha convertido nuestra sociedad.



Cómo quisiera que siempre estuvieras en esa “cajita de cristal” que es tu hogar, que siempre tuvieras esos guardianes que somos tus padres para que nada te pase.



Pero la vida es más que eso. Sé que tienes que volar, que vivir y que aprender por ti misma que no todos los seres humanos pensamos como yo, ni todos profesamos el respeto a la mujer como norma de vida.



Pero siempre ten presente que tu integridad es sagrada, que nadie, ni siquiera los que invocan los sentimientos como pretexto, pueden obligarte, maltratarte, humillarte y muchos menos agredir lo más sagrado: la libertad de tu ser.



Tantas historias, tantos espejos de mujeres, niñas y jóvenes de sitios tan cercanos y tan lejanos para ti. Ellas no tuvieron la oportunidad que tu tienes de elegir, de defenderse, de ser ellas mismas para exigir respeto y para decir: no más.



Niñas campesinas, niñas guerrilleras, jóvenes indefensas que tuvieron que callar los abusos en su contra, porque no tenían opción.



Ellas son el símbolo de un sufrimiento que ninguna niña, joven o mujer debe padecer.



Recuerda que si te respetas a ti misma, te van a respetar. Que si no quieres algo, nadie te puede obligar y que en tu vida nadie tiene por qué decidir.



Este mensaje es desde el fondo de mi corazón, como padre, que quiere que a su pequeñita nunca le pase nada, y como periodista, que ha luchado toda su vida desde su oficio para que a la mujer se le respete, se le ponga en el lugar que merece y en el que tienes que estar.



Ese es el consejo de quien está a punto de perder a la chiquita y ganarse a la mujer a la que amaré por el resto de mis días.



JUAN ROBERTO VARGAS

PERIODISTA, DIRECTOR DE CARACOL NOTICIAS