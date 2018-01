Tras las pistas del abusador en serie capturado en Venezuela

La investigación que condujo a la ubicación en Venezuela de Juan Carlos Sánchez Latorre, un peligroso abusador de menores, había empezado en febrero de 2011.

Según la Dijín, el hombre que en las redes sociales se hacía llamar ‘Lobo feroz’ habría abusado de más de 500 menores en la costa Caribe.



Sánchez Latorre, de 37 años, fue mencionado por primera vez en un informe de la Interpol en México, como uno de los proveedores de imágenes de abusos de niños a Héctor Manuel Farías, otro abusador en serie capturado en ese país.

Farías, conocido como ‘Antonhy’, está preso en Jalisco desde julio del 2007 y era el encargado de distribuir el material prohibido por diferentes países del mundo.

Cuando la Organización Internacional de Policía Criminal logró descifrar los computadores de Farías descubrió que su principal contacto era un colombiano, técnico y programador de computadores, que ofrecía un catálogo de imágenes de niños barranquilleros. Sánchez Latorre cobraba ente 200 y 400 dólares por cada paquete fotográfico.



La información obtenida les permitió a los investigadores del Centro del Cibercrimen en Colombia documentar con videos y fotos a por lo menos 276 víctimas que habrían sido abusadas entre el 2001 y el 2006. Según registros de las autoridades, hubo 1.400 envíos de materiales al mexicano en los que las víctimas son niños entre los 2 y 15 años.



Con el intercambio de información empezó el trabajo de ubicación de los afectados, que hoy ya son mayores.



La Interpol en Colombia localizó a seis personas, quienes contaron cómo habían caído en las redes de este delincuente



La Policía asignó a 10 de sus mejores hombres: expertos en informática forense, investigadores de campo y tres miembros de Interpol, quienes viajaron de Bogotá a Barranquilla en busca del abusador en serie.



La primera información que obtuvo el equipo consistió en que Sánchez Latorre había estado preso en la Costa desde el 15 de marzo del 2008 hasta el 12 noviembre de ese año y que su libertad la había ordenado el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Barranquilla por vencimiento de términos.



En esa ocasión fue acusado de abusar de un menor de ocho años que había contactado en un centro comercial. De este caso hubo siete citaciones a audiencias, las cuales fueron aplazadas hasta que se cumplieron más de 120 días sin que se definiera la situación jurídica.

Huyó a Venezuela

Desde entonces había desaparecido y sus familiares no daban razón de su paradero.

Las indagaciones establecieron que se hallaba en Venezuela, donde se movía con una cédula venezolana a nombre de Danilo Santiago Luna.



Con las pruebas recolectadas, la Policía en Colombia contactó a la Interpol venezolana y el 30 de enero del 2017 se expidió una circular azul en contra de Sánchez Latorre.



Desde esa fecha, el contacto entre ambas policías se hacía a diario hasta el 29 de noviembre del año pasado, cuando se produjo la captura en el estado Zulia.



La Policía en Colombia no tiene información, hasta el momento, de alguna investigación en particular en ese país.



En Barranquilla y los municipios vecinos hay silencio, tanto de las autoridades como de las mismas víctimas, algunas de las cuales prefieren mantenerse en el anonimato, como quiera son casos ocurridos hace unos 10 años y ya la mayoría son mayores de edad.



Se conoció que Sánchez Torres frecuentaba centros comerciales a la espera de contactar niños entre los 9 y 14 años, a quienes llevaba a hoteles después de ganarse su confianza y por una mínima cantidad de dinero los obligaba a desnudarse para tomarles fotos y grabarlos en videos, y luego abusar de ellos. A quienes se resistían los amenazaba con un arma blanca.

Esperan extradición

Esta versión fue confirmada por el administrador de un centro comercial del suroccidente de Barranquilla.



“Él visitaba el centro comercial y fue capturado y entregado a la autoridad competente, y hasta hora volvemos a saber lo que está sucediendo. Él siguió haciendo sus fechorías en otros centro comerciales”, dijo Félix Páez.



Por su parte, el jefe de seguridad de este establecimiento, Mauro García, aseguró que siempre llegaba acompañado de muchachos, por lo que disparó las alarmas y se dio aviso a la policía.



“No se le pudo comprobar nada porque los pelaos no lo echaban al agua, pero en otro centro comercial también lo capturaron por lo mismo, y el hombre se dio la fuga hasta ahora que nos enteramos”, agregó.



Entre tanto, Sánchez Latorre está a disposición del Tribunal Superior de Venezuela mientras se surte su extradición a Colombia.



JUSTICIA Y CORRESPONSAL DE BARRANQUILLA

EL TIEMPO