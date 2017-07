Definitivo: Jhon 'Calzones' debe abandonar la alcaldía de Yopal

El polémico alcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, tendrá que dejar de manera definitiva su despacho y muere para la política. Esto porque la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena en su contra por el delito de urbanización ilegal por construir sin ningún permiso la ciudadela La Bendición.

'Calzones' –quien había vuelto al cargo después de que un juez lo dejó en libertad el pasado primero de junio por otro proceso– fue condenado en una primera instancia a 45 meses de prisión (más de tres años), y aunque interpuso un recurso de casación que llegó a la Corte Suprema el primero de julio, el alto tribunal decidió el lunes rechazar esa solicitud.



Como la Corte rechazó la casación, en este caso se configura la falta absoluta, lo que obliga a Torres a retirarse del cargo.



Tras su salida, el Gobernador de Casanare deberá nombrar a un alcalde encargado mientras se convocan a nuevas elecciones.



"Soy respetuoso de la ley y de la norma. Si en su momento seré notificado que debo dejar el cargo como alcalde, aquí estoy poniendo la cara. Si tengo que entregar este despacho hoy o mañana estoy disponible para entregarlo. No voy a sacar permisos, no voy a sacar licencias, tengo derecho a un mes de vacaciones, podría irme, pero no lo voy a hacer. Estaré aquí hasta que la dinámica de la justicia lo determine o cuando el gobernador me releve del cargo", dijo Torres al conocer la decisión de la Corte Suprema.



En cuanto al delito de urbanización ilegal por el cual fue condenado, el juez determinó que desde enero del 2014 Torres lideró la construcción en Yopal de la Ciudadela la Bendición sin el trámite correspondiente de la licencia de la oficina de Planeación municipal. Lo hizo en la vereda San Rafael, en los predios conocidos como El Copey, Los Manantiales y Los Claveles.



Contra 'Calzones' está pendiente otro proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El juicio oral en ese proceso se iniciará el 26 y 27 de septiembre.



Se le acusa de que a través de estas actividades comerciales, como la urbanización ilegal, logró mover al menos 50.000 millones de pesos a nombre de empresas de su propiedad y de familiares cercanos.



