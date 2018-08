Piden menos leyes y más efectividad en la lucha contra corruptos

“La corrupción es un mal endémico que se incrustó en la sociedad colombiana (...). Entre 1991 y el 2011 este problema costó 189 billones de pesos, unos 9 billones al año. En las últimas encuestas, ha sido señalada como uno de los problemas más graves del país, pues afecta al Gobierno, la Rama Judicial, sector privado, organizaciones sociales”.

Esas fueron las palabras con las que el rector de la Universidad Externado, Juan Carlos Henao, abrió ayer un conversatorio en el cual se presentó la primera investigación académica en el país, realizada por esa universidad, sobre la corrupción.



En la presentación estuvieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el fiscal Néstor Humberto Martínez, el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo, quienes evaluaron la magnitud de esta problemática.



La vicepresidenta aseguró que el Gobierno tiene la voluntad de meterse de fondo en la lucha contra este flagelo: “El principal foco tiene que ser la transparencia. Una de las iniciativas será la profesionalización del servicio civil y acabar el sistema clientelista”, aseguró. Indicó que se buscará crear una jurisdicción con jueces especializados en corrupción.



La vicepresidenta Ramírez dijo que muchas veces las soluciones se limitan a normas y sanciones, pero que también hay que pensar en la prevención: “Corregir la corrupción implica tener unos estándares éticos elevados. Esto tiene que ver con el hogar, la familia y la educación”. Añadió que se debería plantear quitarles el aval a partidos involucrados en corrupción.



La propuesta del canciller Carlos Holmes Trujillo de crear un tribunal internacional que sancione la corrupción global, fue criticada por los tres órganos de control. Según el procurador Carrillo, se deben fortalecer los mecanismos regionales “antes de crear una Corte Penal Internacional contra la corrupción”.

El procurador invitó a la ciudadanía a iniciar un “bloque de búsqueda” contra los corruptos y perseguir irregularidades como las que suceden con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Contra esos organismos la Procuraduría tiene 256 indagaciones preliminares y 46 investigaciones.



El saliente contralor Edgardo Maya dijo que se deberían eliminar las contralorías territoriales para que haya un solo órgano de control fiscal: “Hay 63 órganos, cada uno independiente. En ninguna nación existe este caos en el control fiscal”, aseguró.



El fiscal Martínez se refirió al poder disuasivo de la acción penal que se logra solo en la medida en que “haya penas condignas y que la probabilidad de castigo sea cierta”.



Por eso, dijo, la Fiscalía está investigando los casos de corrupción regionales con el plan Bolsillos de Cristal, estrategia con la que se han judicializado a 2.200 personas por corrupción en año y medio, delitos que comprometen 4 billones de pesos.



Según el fiscal, “el delito de mayor tasa de crecimiento en el 2017 fue el relacionado a la corrupción. No porque haya más, sino porque hay más confianza ciudadana en la denuncia”.



El fiscal añadió que “no son solo cambios legislativos los que se necesitan, sino reforzar la ética pública y privada”. Así, aseguró que la propuesta del Gobierno para que los delitos contra la administración pública no sean imprescriptibles “es una iniciativa interesante, pero limitada e insuficiente porque no se trata solo de peculado y concusiones, sino también de otros delitos”.



Sobre los principios de oportunidad, señaló que no se pueden conceder a quien no reintegre dinero, y señaló que la Fiscalía ha incautado más de 10,7 billones de pesos de corruptos.



También dijo que si el cabildeo se hace a hurtadillas, se debería “regular para que se haga de forma transparente”.

Universidad presenta investigación clave sobre este delito

La Universidad Externado presentó ayer cuatro libros que hacen parte de la investigación ‘Corrupción en Colombia’, que duró más de dos años.



Juan Carlos Henao, rector del centro educativo, dijo que este estudio documentó cómo la corrupción impacta en el desarrollo, las políticas públicas, aumenta la pobreza, la inequidad y mina la confianza en las instituciones.



También dijo que se encontró que la cultura de control en el país es débil, por eso una de las soluciones es fortalecer al Estado, dándole dientes a la investigación de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría.



El documento propone suprimir las contralorías territoriales y desmantelar instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y las consejerías presidenciales contra la corrupción, pues “solo logran generar escepticismos, desconfianza y burocracia”.



Henao aseguró que las reformas que ha presentado el Gobierno son insuficientes porque no mencionan nada sobre financiación de campañas, cabildeo, sanciones a partidos, meritocracia, etc.



La universidad también expuso cómo la corrupción afecta derechos fundamentales como la alimentación, el agua, la salud y el medioambiente.



