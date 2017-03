Los dudosos proyectos a los que llegó la plata de ciencia y tecnología

Sumario: Los dineros, que provienen de regalías, han sido invertidos en bibliotecas en las que los libros no tienen que ver con el tema, en consultorías sobre el impacto de vías y hasta en un asadero de pollos y un ‘spa’.



La construcción de un centro de investigación sobre energía renovable en el Vichada, en la que la Gobernación invirtió 32.917 millones de pesos de regalías, terminó siendo una obra que no cumple con ninguna función en ciencia y tecnología y que no le ha generado al departamento conocimiento sobre el sector energético.

Según una investigación de la Contraloría General sobre el uso de los millonarios recursos que recibe el Fondo de Ciencia y Tecnología, que se nutre del 10 por ciento de lo que recauda el Sistema General de Regalías, encontró que en el pretendido centro de investigación del Vichada –a cargo del consorcio Ciner– tampoco se desarrollaron los paneles solares contemplados en el proyecto inicial.



La obra terminó siendo un auditorio y una biblioteca con 965 libros, de los cuales el 80 por ciento no tienen que ver con la generación de energía renovable. Entre los títulos que la Contraloría encontró hay textos de caricaturas y hasta literatura erótica.



Casos como el de Vichada, según la Contraloría, muestran los graves problemas que afronta el Fondo de Ciencia y Tecnología, cuyos dineros deberían ser usados para promover la innovación, conocimiento y ciencia.



De acuerdo con el organismo de control, el primer problema es la lentitud en la ejecución de proyectos de ciencia y tecnología en todo el país. Dice que de 3,8 billones de pesos que entraron al Fondo entre el 2012 y 2016, no se han gastado $ 1,5 billones por falta de proyectos de ciencia y tecnología. Por eso, el Gobierno presentó una reforma para usar ese dinero en la construcción de vías terciarias para cumplir los acuerdos de paz con las Farc..

El segundo problema que encontró la Contraloría fue el desvío y derroche de dineros del Fondo de Ciencia y Tecnología. El organismo tomó aleatoriamente 33 proyectos financiados con ese fondo y encontró que solo en esos proyectos (que son el 11,9 por ciento de los 277 que se aprobaron entre el 2012 y el 2015) se habrían desviado o malgastado casi 100.000 millones de pesos.



Según el contralor general, Edgardo Maya, esas pérdidas se están generando porque la plata del Fondo de Ciencia y Tecnología se está yendo a “proyectos poco pertinentes”, porque hay “lentitud en la ejecución”, por “los problemas de corrupción” y por “la incapacidad técnica de muchos de los entes territoriales que siguen provocando despilfarro y mal uso de los recursos de regalías”.



Por ejemplo, la Contraloría detectó que proyectos que hoy cuestan 600.000 millones de pesos están en manos de instituciones que no han sido avaladas por Colciencias.

Los desvíos de dinero

La Contraloría menciona como uno de los casos de desvío de dinero lo ocurrido en el Cauca, donde la Gobernación autorizó 16.000 millones de pesos para un proyecto que prometía desarrollar capacidades tecnológicas en las empresas, con componentes de innovación y ciencia, para competir en el mercado global.



Debía capacitarse a personas con estudios de posgrado. Sin embargo, según la Contraloría, en por lo menos 20 contratos que se hicieron en medio de ese programa “no se evidenciaron los estudios previos que muestren la necesidad de la contratación ni soportes de la experiencia de las personas contratadas que demuestren la idoneidad necesaria”.



De acuerdo con el organismo de control, parte de los dineros terminaron siendo invertidos en un asadero de pollos constituido como Pío Pío S.A.S., y en un centro de estética llamado Princess Spa, negocios localizados en Popayán y que no tienen nada que ver con ciencia y tecnología.



En Antioquia también encontraron irregularidades, como el pago de una consultoría por 4.000 millones de pesos con plata del Fondo de Ciencia y Tecnología. La consultoría era para hacer un “análisis de las implicaciones sociales y económicas de las autopistas para la prosperidad en Antioquia”.



En ese mismo departamento hallaron un proyecto, que costó 26.900 millones de pesos, para la generación de cafés especiales. Según la Contraloría, de él no podría beneficiarse la comunidad cafetera porque la comercialización de los productos se debía realizar por el aplicativo de una página electrónica que no está en uso.



Otra de las venas abiertas en los recursos de ciencia y tecnología son los dineros que deberían usarse para becas de formación de profesionales.



Según el estudio, con plata del Fondo se han asignado becas por 1,1 billones de pesos, entre pregrados y posgrados. Dentro de 165.000 millones de pesos estudiados, que corresponden a becas en universidades del país, se encontró que el 21 por ciento (35.000 millones de pesos) se da para instituciones que no figuran con una buena calificación en el escalafón del Ministerio de Educación.



Finalmente, la Contraloría llama la atención sobre los retrasos en proyectos de ciencia y tecnología. El organismo halló, por ejemplo, que al 2 de noviembre pasado, habían transcurrido 40 meses del inicio de las obras del Parque Tecnológico de Guatiguará, en el que se invirtieron importantes recursos, y que apenas tenía un avance del 40 por ciento.

Capacidad, en duda

Hoy, las gobernaciones son las que formulan el 40 por ciento de los proyectos para el uso de las regalías destinadas a ciencia y tecnología, y los ejecutan en un 78 por ciento.



Según el contralor Maya, esto provoca que esos recursos dependan de “las decisiones de actores políticos de los departamentos que generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional”.



De otro lado, el 64 por ciento de los proyectos están en manos de departamentos que tienen baja o media capacidad en ciencia y tecnología, lo que lleva a que los recursos no se inviertan de forma adecuada.



También hay problemas con la capacidad de los contratistas a los cuales se les asignan los proyectos de ciencia y tecnología. De acuerdo con el Contralor, más de la mitad de los proyectos se contratan de forma directa, sin pasar por una licitación.

Asesinato en Córdoba

La administración del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons giró plata de ciencia y tecnología a cinco instituciones para desarrollar proyectos de investigación. Estas, a su vez, subcontrataron a la Corporación Centro de Investigación y Enseñanza Agroecológica, recién creada, que no ejecutó gran parte de los contratos y generó un detrimento de $ 25.000 millones.



Su representante legal, Jesús Henao Sarmiento, está detenido y es investigado por la desaparición y el asesinato del exdirector de Regalías de Córdoba Jairo Zapa Pérez.



