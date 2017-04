Gaula, tras la pista del hombre secuestrado en Ocaña

24 de abril 2017 , 12:26 a.m.

24 de abril 2017 , 12:26 a.m.

El Gaula de la Policía señaló que no descarta ninguna hipótesis sobre los responsables del secuestro de Ovidio Pérez, un hombre de 70 años, quien se movilizaba en un vehículo particular por Ocaña en Norte de Santander.



En la zona en la que se perpetró el secuestro el sábado en la tarde, hace presencia el Eln y un grupo del Epl, pero según los reportes entregados por la Policía, los responsables de las últimas retenciones en esa región fueron delincuentes comunes.



“Las autoridades estamos trabajando sobre un video en el que se ve el momento en el que se llevan al señor Pérez. Un hombre lo intimida con arma de fuego y lo obliga a abordar una camioneta blanca de placas venezolanas”, aseguró a EL TIEMPO el coronel George Quintero, comandante de la Policía en Norte de Santander.

El oficial señaló que hombres del Gaula se reunieron con los hijos del secuestrado, quienes manifestaron que no habían recibido amenazas de ningún tipo y que la víctima no es un hombre acaudalado.



Los familiares señalaron que hasta ahora no han recibido ninguna exigencia económica para entregar a su ser querido.



La personera de Ocaña, Diana Martínez, le dijo a este diario que las autoridades intentan establecer si el secuestro tendría relación con la actividad económica de uno de los hijos de la víctima.



JUSTICIA