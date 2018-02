Investigan contrato para suministrar alimentos a niños en Cundinamarca

Denuncian irregularidades en proceso de adjudicación de millonaria licitación para suministrar alimentos a niños de Cundinamarca en el marco del Plan de Alimentación Escolar (PAE).



En una carta enviada al gobernador del departamento y los jefes de organismos de investigación se advierte sobre las irregularidades en las que habría incurrido uno de los proponentes para conseguir la adjudicación del contrato.

Se trata de la Fundación Vive Colombia que, según la denuncia, habría entregado información falsa sobre su equipo de trabajo y demás requisitos para poder conseguir la entrega del contrato.



La denuncia de la Unión Temporal PAE Cundinamarca 2018, que señala en la comunicación que la Fundación Vive Colombia no cumple con los requisitos para conseguir la adjudicación y a pesar de ello se le han concedido prórrogas para seguir en el proceso.



Por ejemplo se cita en la comunicación que la Fundación autocertifica a las personas que harían parte de su equipo en caso de resultar ganador del contrato, permitiendo dar por ciertos dados inexistentes. Se hace referencia a algunos profesionales mencionados en la oferta que en realidad no participarían en el desarrollo del contrato.



“Faltó a la verdad para ser el adjudicatario del proceso e incurrió en causal de rechazo”, se lee en la comunicación.



Otra de las irregularidades denunciada hace referencia a la capacidad de automotores para la distribución de las raciones alimenticias y de la bodega ofrecida como sitio de almacenamiento.



Dice el denunciante que la Fundación subcontrata con otra empresa el transporte de las raciones y que esa firma no tiene los carros a su nombre por lo que no puede garantizar que si se cumplirá con ese ofrecimiento. Frente a la bodega, afirma que el predio que sería usado ya está siento utilizado en otro contrato de la misma Fundación con la alcaldía de Mosquera.



La Fundación Vive Colombia ya había sido cuestionada por lograr la adjudicación de millonarios contratos en Cundinamarca a firmas vinculadas con el exdiputado Miguel Ángel Villalobos.



La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, señaló que dos fundaciones vinculadas a Villalobos han obtenido las licitaciones del Plan de Alimentación Escolar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Se cuestionó que las firmas han recibido multas por irregularidades en la entrega y en el estado de los alimentos hayan concentrado la contratación y beneficiado a una sola persona.



