Defensa de Francisco Ricaurte pide se despatape acusación de  Moreno

Se dio inicio a la audiencia preparatoria contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Francisco Javier Ricaurte Gómez, por la investigación relacionada con el llamado 'Cartel de la Toga'.



La defensa solicita que sean entregados o descubiertos todos los elementos materiales probatorios para la realización adecuada de la defensa en el debido proceso, "el descubrimiento de los elementos probatorios e informaciones debe ser integro y completo".

Entre los elementos que pide la defensa que sean descubiertos por parte de la Fiscalía, se encuentra la matriz de colaboración de Gustavo Moreno, la cual fue fundamental para el principio de oportunidad del mismo y en el que posiblemente se encuentra involucrado Javier Ricaurte.



También reclama igualdad en el proceso y pide que se le sea entregado 4 CDs que entregó la DEA a la Fiscalía General de la Nación sobre un investigación que se está desarrollando en el sur de la Florida en contra de Moreno.



Igualmente todo lo relacionado con los procesos y declaraciones de Leonidas Busto, Gustavo Malo, Gustavo Moreno, Musa Besaile, Álvaro Ashton, Leonardo Punilla, Julio Manzur y Juan Carlos Abadía, al hacer parte de la acusación en contra de Javier Ricaurte.

El descubrimiento de los elementos probatorios e informaciones debe ser integro y completo FACEBOOK

TWITTER



A lo que la fiscalía tercera aclara que esos elementos probatorios que solicita la defensa no tienen cavidad en esta investigación o proceso, pues los documentos "no están en la carpeta, no están en el proceso y son documentos que no harán parte del proceso". Teniendo en cuenta las restricciones de dicha información al poder dañar el curso de otras investigaciones en curso.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET