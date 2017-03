Imputan cargos a exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía

Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo (2008-2010), por los delitos de peculado por apropiación agravado y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. No aceptó cargos.

“El gobernador Abadía Campo conoció la existencia de esta conducta fraudulenta y sin embargo de manera presurosa con otros funcionarios desarrolló tal proceso ilícito. Existen elementos materiales probatorios que vinculan al gobernador Abadía Campo como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación”, señaló el fiscal.



La investigación de la Fiscalía contra Abadía se debe a presuntas irregularidades en un convenio de cooperación 110 de enero de 2010 para la compra y distribución de textos escolares en 40 bibliotecas del departamento que terminaron favoreciendo a terceros en detrimento del erario público.



En audiencia, la Fiscalía señaló a Abadía de peculado por apropiación a favor de terceros, por una suma de $817.482.400.



Según los investigadores, durante la realización del convenio habría sido favorecida una firma que no tenía la suficiente experiencia y que terminó comprando los textos a otras compañías a través de una sucesión irregular de compras.



La Fiscalía señaló que el contrato inicial le fue otorgado a la ‘Fundación Calimio’ por 1000 millones, esta firma a la vez contrató a la ‘Fundación Alfa y Omega’ por un valor de 658 millones 360 mil pesos y ‘Fundación Alfa y Omega’ contrató a la ‘Clave del Saber’ que compró los libros a tres editoriales por 182 millones 517 mil pesos.



“Para la Fiscalía resulta evidente que se vulneró el principio objetivo por cuanto la escogencia indebida de la ‘Fundación Calimio’. Se incumplió tal postulado, ello en atención a que esta adjudicación no tenía como actividad social el objeto del convenio pues no poseía experiencia en este tipo de contratos. En estas condiciones fue celebrado sin el debido de los requisitos legales y por eso se le dio apariencia de un convenio de interés público”, dijo el fiscal.



Abadía Campo, quien no aceptó los cargos, señaló que el convenio de cooperación 110 de enero de 2010 lo celebró el Secretario Jurídico y que la Contraloría lo absolvió por este caso.



La Fiscalía no solicitud medida de aseguramiento contra Abadía.



JUSTICIA