Otra condena evitó que capturado por matar a su esposa quedara libre

César Leonardo Sánchez habría asesinado a su esposa y con los 100 millones de pesos del seguro de vida compró dos taxis. Con esta tesis, la Fiscalía esperaba que se dictara medida de aseguramiento por el crimen de Diana Marcela Munar. Sin embargo, el juez consideró que no había pruebas suficientes contra Sánchez y lo dejó libre.



El asesinato ocurrió en el 2009 y la investigación demoró siete años, al final de los cuales, el 6 de marzo de este año, se emitió la orden de captura. El hombre fue capturado este martes por la Dijín de la Policía en Chía, Cundinamarca.



Entre el 2008 y el 2009, la víctima había denunciado a Sánchez por maltrato físico y psicológico, y por el incumplimiento en la cuota alimentaria de su hijo.



Durante la audiencia le fue imputado el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó debido a que para la época de los hechos el feminicidio no había sido tipificado.



De acuerdo con la investigación, el día del crimen, Sánchez le pagó a la víctima la cuota correspondiente a la manutención de su hijo, se despidieron y cuando la mujer se disponía abordar un vehículo de servicio público en el sector del 20 de Julio, fue abordada por un joven en uniforme de colegio que le disparó en dos ocasiones.



En un video, que está en poder de las autoridades, se observa cuando el acusado llega al lugar en donde fue herida la mujer, mira en el asfalto los rastros de sangre y se marcha de la escena. Sin embargo, esta prueba no fue llevada a la audiencia de legalización de captura y el juez basó en esto su polémica decisión.



El fiscal aseguró que “Sánchez Vásquez buscó la asesoría de un grupo criminal que delinque en el sector de San Cristóbal Sur para perpetrar el crimen”.



El ente acusador señaló que el capturado tiene seis procesos por hurto agravado, inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Este último se abrió luego de que su primera esposa lo denunció por golpear brutalmente a su hijo.



Las autoridades señalaron que Sánchez pretendía poner los taxis a nombre de su hijo de 11 años. Además, sus vecinos lo describen como una personal conflictiva y violenta.



El fiscal no apeló la decisión y, al término de la audiencia en los juzgados de Paloquemao, Sánchez fue recapturado por la Dijín de la Policía, esta vez por una condena que pesaba en su contra desde el 2014 a 4 años y 6 meses de cárcel por los delitos de usurpación del derecho de propiedad industrial y derecho de posesión de vegetales.



El hombre salió esposado y fue trasladado a los calabozos de la Dijín.



JUSTICIA