Gustavo Moreno fue enviado al pabellón de extraditables de La Picota

Luego de que el principio de oportunidad que negoció Luis Gustavo Moreno con la Fiscalía quedara en vilo por un error de procedimiento que encontró la juez 23 de control de garantías en el caso, el exfiscal anticorrupción fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel Picota de Bogotá.

Fuentes de la Fiscalía señalaron que al no existir una negociación en firme no hay razones para mantenerle a Moreno los beneficios de reclusión en una guarnición militar.



Según el ente investigador, el exfiscal estaría aprovechando ese error de trámite para exigir más beneficios. El fiscal Jaime Camacho, delegado ante la Corte Suprema, dijo que pareciera que hay una pretensión de Moreno de “obtener inmunidad total”, algo que, según la Fiscalía, no está contemplado en casos de corrupción.



Las observaciones “más parecen objeciones de fondo o intentos por replantear acuerdos que ya existían”, agregó.



En la diligencia, la Fiscalía destacó que la colaboración de Moreno ha sido eficaz y ha permitido abrir otros capítulos judiciales, además de tener repercusiones en el Congreso y las altas cortes. En todo caso, el representante del ente acusador precisó que se harán los cambios que sean posibles, pero que “si hay una pretensión encubierta de impunidad, no va a funcionar”.



Sin embargo, la juez señaló que se trata solo de hacer precisiones con respecto al número de radicado bajo el cual se inscriben los delitos que serán objeto del beneficio y detallar las sanciones que enfrentará Moreno si cumple con los compromisos.



Álvaro Luna, abogado del exmagistrado Francisco Ricaurte (también procesado por el caso de corrupción de la Corte Suprema), interrumpió este martes la audiencia señalando que existe una orden de la Comisión de Acusación que prohíbe ese tipo de acuerdos. La juez le exigió no interferir en la diligencia.



JUSTICIA

