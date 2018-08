General (r) Humberto Guatibonza pide ser escuchado por la Fiscalía

Ante la Fiscalía General de la Nación el general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza, radicó un escrito en el que solicita ser escuchado para dar las explicaciones pertinentes sobre la mención de su nombre en el escándalo que víncula a tres oficiales en retiro capturados por escuchas ilegales.



El general Guatibonza afirma que no es propietario de la empresa “A&G Seguridad”, que fue allanada por el ente acusador dentro del proceso que se adelanta.

"En Bogotá fueron allanadas las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño. La Fiscalía busca elementos que permitirían corroborar su presunta relación con la empresa de seguridad registrada en Cali, de acuerdo con pruebas técnicas recaudadas en los últimos meses", se lee en un comunicado emitido por la Fiscalía sobre el tema.



El general Guatibonza, que por muchos años estuvo frente a la dirección del Gaula, la unidad antisecuestro y extorsión, señaló a EL TIEMPO que, "como ha sido mi costumbre, estaré presto a dar las explicaciones que me sean requeridas en el marco de la investigación, tanto así, que he radicado al Señor Fiscal General de la Nación, escrito mediante el cual solicito se me que escuche a través de los medios que estime conveniente, para aclarar cualquier inquietud".



El oficial fue mencionado dentro de los resultados presentados por la Fiscalía frente a la captura de los coroneles Carlos Andrés Pérez Cardona, Jorge Humberto Salinas Muñoz y el mayor Luis Mesías Quiroga Cubillos, capturados hoy por irregularidades frente a grabaciones y escuchas ilegales.



Según la investigación adelantada los mencionados contaban con dos empresas fachadas en cali "y desde allí se habría acopiado información de inteligencia sobre movimientos, ubicación y operaciones de objetivos militares, políticos y sus familiares, y otras personalidades nacionales e internacionales".



JUSTICIA

