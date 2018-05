'Con permiso de trabajo, Reyes Reinoso puede interferir caso Reficar'

La Fiscalía General se opuso a que se le permita a Reyes Reinoso Yánez, expresidente de Reficar, que está en casa por cárcel por las presuntas irregularidades en la refinería, mantener un permiso de trabajo para seguir vinculado a Ecopetrol.



EL TIEMPO publicó que el ejecutivo, que tenía un contrato con Ecopetrol con una asignación mensual de 54 millones de pesos, iba a pedir permiso para seguir laborando.

El abogado de Reinoso le pidió al juez que se le renueve el permiso con el que se ha desempeñado en Ecopetrol como gerente de proyectos I, cargo que cumple desde su casa por cárcel.



"No es justo, bajo ninguna circunstancia, que a una persona se le limite y se le cause tanto daño cuando ni siquiera es una persona condenada. Adicionalmente, la empresa ha certificado que la labor que desempeña no tiene nada que ver ni con Reficar ni con los hechos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento", añadió el abogado.



Por eso pidió que se le permita salir de su vivienda para ir a trabajar a Ecopetrol, o que se acceda a que siga haciéndolo desde su vivienda.



La Fiscalía le imputó cargos a Reinoso porque como presidente de Reficar entre el 2012 y 2016, habría hecho parte del grupo de directivos que, a través de maniobras ilegales, habría beneficiado a CB&I al modificar el contrato de ampliación de la refinería.

El Fiscal aseguró que el juez debe negar esa petición porque "el hoy procesado es un riesgo", pues de acuerdo con los elementos de prueba, estaba manipulando e incidiendo en testigos en la investigación.



Agregó que la medida de aseguramiento se le impuso precisamente para evitar que interfiera en la justicia. La Procuraduría respaldó la posición de la Fiscalía.



El representante de la víctima en el caso, es decir, de Ecopetrol, aseguró que por ahora el contrato con Reinoso está suspendido. Dijo que si el juez le permite teletrabajar, esto no implica para Ecopetrol una obligación de darle trabajo en alguna modalidad.

