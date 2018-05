Fiscalía reitera que preacuerdo con Gustavo Villegas es ilegítimo

A través de su cuenta en Twitter la Fiscalía General de la Nación reiteró su inconformismo por el preacuerdo logrado entre la defensa del exsecretario de Seguridad de Medellín, Gustavo Villegas y un fiscal delegado que no contó con el aval del fiscal general Néstor Humberto Martínez.



Esta tarde el Tribunal Superior de Medellín ratificó la condena contra Villegas de dos años y nueve meses de prisión y 81 meses de inhabilidad.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación que había interpuesto el ente acusador al fallo que emitió un juez penal.



La Fiscalía señaló "preacuerdo sin conocer la verdad, es ilegítimo. Fiscalía seguirá investigando".



En febrero de este año la defensa del exsecretario de Seguridad logró un acuerdo con los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría que fue aceptado por el juez especializado, que hoy negó la apelación al acuerdo.

En julio del año pasado fue capturado Gustavo Villegas, sindicado de los delitos de concierto para delinquir agravado, omisión de denuncia y utilización indebida de información privilegiada.



La orden se realizó por el favorecimiento judicial a la red criminal de la 'Oficina' a través de la información privilegiada que manejaba como secretario de Seguridad.



Según Claudia Carrasquilla, directora seccional de Fiscalía de Medellín, la orden de captura se emitió luego de una investigación que se adelantaba desde el 22 de julio del 2016, en la Unidad Nacional contra el Crimen Organizado seccional de Medellín, durante la cual se obtuvo material para imputarle el delito de concierto para delinquir agravado.



“Se pudo establecer que a través de una información que se les brindaba a cabecillas de estructuras delincuenciales se pretendía que esto favoreciera el sometimiento de algunas estructuras delincuenciales ante la justicia, con el fin de obtener beneficios, dentro de este proceso de paz y de negociación que se viene haciendo”, explicó Carrasquilla, y añadió que no puede dar más detalles hasta que no comiencen las audiencias. También dijo que en este caso se trata de una responsabilidad personal que tenía el secretario.



Entre tanto, el alcalde manifestó: “Yo mismo como alcalde me pongo al frente. Inmediatamente citamos a un consejo de seguridad extraordinario en el que reafirmamos la lucha estructural que venimos dando contra la criminalidad. Como siempre, daremos claridad y transparencia a la ciudadanía”.



Asimismo, dijo que su única instrucción es enfrentar a las estructuras criminales con toda la contundencia en el marco de la Constitución y la ley. "Nuestro mensaje a los delincuentes es que en esta lucha nada nos detiene, y que por el contrario, la decisión es seguirlos enfrentando con determinación", aseguró.