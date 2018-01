Fiscalía ordena revisar beneficio de casa por cárcel para 'la Gata'

Aunque un juez le concedió a Enilse López, alias 'la Gata', la detención domiciliaria porque, según su defensa, se encuentra en graves condiciones de salud, la Fiscalía General le solicitó a Medicina Legal que revise el caso.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, ordenó que el director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Valdés, asuma el concepto requerido por el juez sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla para conceder la casa por cárcel a 'la Gata', empresaria del chance en la Costa Caribe.



"La decisión de la casa por cárcel no puede ejecutarse sin que medie un concepto previo de Medicina Legal, según dispuso el juez sexto de Barranquilla", dijo Martínez.



El Fiscal afirmó que ese concepto se debe rendir con todo "el rigor técnico" y que hasta que ese concepto no se produzca, el beneficio para López no se podrá hacer realidad.



La Fiscalía le pidió a la Procuraduría General de la Nación que intervenga en este caso "para hacer nugatoria la finalidad de la condena que recibió la señora Enilse López".



"Hoy estamos solicitando a la Procuraduría que intervenga en este caso como sujeto procesal, ya que la Fiscalía no puede hacerlo", dijo Martínez.



Aunque 'la Gata' tiene dos condenas -una de ellas por homicidio- la mayoría de la pena la ha pagado en centros médicos.



Medicina Legal ha sostenido que la salud de 'la Gata' es estable y que podría pagar su pena en un hospital, o en el centro médico de una prisión.



Justicia

Lea también