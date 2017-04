Fiscalía investigará polémica libertad de señalado capo del Llano

En menos de 48 horas, dos jueces, uno de Villavicencio, Meta, y otro de Tuta, Boyacá, fallaron a favor de Óscar Mauricio Pachón Rozo, conocido como ‘Puntilla’ y le abrieron la puerta de la cárcel al señalado capo del Llano.



Pachón Rozo fue capturado en un operativo de la Policía y la Fiscalía en febrero del año pasado en Cimitarra, Santander. Para las autoridades ‘Puntilla’ es el sucesor del extraditado capo del narcotráfico Daniel el ‘Loco’ Barrera, y empezó a traficar desde los 90 con los carteles de Medellín y Cali. En el 2012, tras la captura de Barrera, señalan las autoridades, se hizo más visible y tomó el control de las redes del narcotráfico en los Llanos en alianza con ‘Megateo’, ‘Pijarvey’ y el ‘clan Úsuga’.

‘Puntilla’ estaba preso en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, y el jueves pasado pidió la libertad por vencimiento de términos, en un proceso por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, financiación del terrorismo y tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.



Un juez de Villavicencio le dio la razón a la defensa de ‘Puntilla’ al considerar que llevaba más de un año preso y aún no había iniciado el juicio en su contra.



Cuando Pachón alistaba maletas para dejar la cárcel, la Fiscalía hizo efectiva otra orden de captura en su contra y lo llevó a Tunja, Boyacá, para imputarle cargos de desaparición forzada y tráfico de armas.



Los investigadores de la Fiscalía señalaron que en Tunja les dijeron que no había jueces de garantías para realizar la audiencia y por ello fueron remitidos a un juzgado de Tuta, donde se realizarían las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.



El juez, sin embargo, consideró que no había razones para que ‘Puntilla’ siguiera preso y ordenó su excarcelación, esta circunstancia prendió las alarmas en la Fiscalía y la Policía.



Altas fuentes del ente acusador le dijeron a EL TIEMPO que todo el procedimiento fue irregular, pues ya tienen información de la Judicatura según la cual en Tunja sí había dos jueces de garantías disponibles para realizar las audiencias y a pesar de ello el proceso terminó en un juzgado de Tuta que, en opinión de la Fiscalía, tomó una decisión que no se ajusta a la gravedad de los delitos imputados y a la peligrosidad del procesado. La Fiscalía apeló la decisión y pidió que se ordene su recaptura.



Ante esas presuntas irregularidades, la Fiscalía ya adelanta las primeras pesquisas para establecer las razones para direccionar el proceso a Tuta y no permitir la realización de la audiencia en Tunja. Las autoridades temen que Pachón evada la acción de la justicia e incluso pueda salir del país. Fuentes de los Llanos señalan que hay riesgo de que ‘Puntilla’ regrese a la zona a intentar retomar el control de redes criminales que delinquen en esa región del país.



