Odebrecht asumió gastos de campañas presidenciales del 2014: Fiscalía

Basada en “inspecciones judiciales, testimonios y pruebas documentales”, la Fiscalía aseguró este lunes que tiene “nuevas evidencias que acreditan diversas modalidades de asunción de gastos por parte de Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales del 2014”.



La tesis de la Fiscalía es que tanto la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos como la de Óscar Iván Zuluaga habrían terminado beneficiadas por maniobras realizadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasilera, la división que manejaba los pagos ilegales en varios países.

En el caso de Zuluaga y la campaña del Centro Democrático, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que Odebrecht “sirvió de puente para llevar a cabo una reunión entre directivos de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y el publicista José Eduardo ‘Duda’ de Mendonça”.



Este encuentro se realizó en São Paulo en febrero del 2014. Tras esos contactos, agregó el Fiscal General, la multinacional brasileña asumió el pago de 1,6 millones de dólares a ‘Duda’ Mendonça, “correspondientes a un cobro adicional a la suma que inicialmente habría sido convenida por servicios prestados a la campaña Mano Firme, Corazón Grande del candidato Zuluaga”.



Frente a la campaña de Santos, la Fiscalía asegura que “se ha podido verificar” que la multinacional firmó el 2 de febrero del 2014 un contrato por un millón de dólares con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la reconocida firma de publicidad Sancho BBDO, “para llevar a cabo una encuesta de opinión en las principales ciudades del país”.



La Fiscalía se basa en declaraciones de los directivos de Odebrecht para asegurar que esa contribución “habría sido efectuada con el fin de lograr una aproximación con el gobierno del presidente Santos, en orden a viabilizar el reconocimiento y pago directo de las reclamaciones existentes para aquella época con ocasión del proyecto Ruta del Sol II, que ascendían a una cifra cercana a los 100 millones de dólares, por circunstancias que los funcionarios brasileños estimaban no eran imputables a su compañía”.



EL TIEMPO buscó a la firma Sancho para conocer su versión del asunto, pero hasta la noche del lunes no habían respondido.



Hace un mes, la Fiscalía había asegurado, con base en el testimonio del capturado exsenador Otto Bula, que un millón de dólares de Odebrecht habían ido para la gerencia de la campaña Santos Presidente, que estuvo en cabeza de Roberto Prieto.

‘No hubo trato preferencial’: ANI

El fiscal Martínez aseguró que la investigación adelantada en Colombia “se ha llevado a cabo solamente a partir de indagaciones e iniciativas probatorias propias”, pues “hasta la fecha la Fiscalía no ha recibido pruebas recaudadas por la Procuraduría General de Brasil, ni por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”.



En respuesta a los señalamientos del Fiscal, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) afirmó en un comunicado que nunca aceptó los reclamos de Odebrecht por los sobrecostos en la Ruta del Sol II y recordó que por eso la multinacional entabló un pleito por 700.000 millones de pesos ante un tribunal de arbitramento.



La disputa con la ANI, de hecho, terminó favorablemente para la Nación hace algunos días, cuando se llegó a un acuerdo de terminación y liquidación del contrato y la concesionaria aceptó renunciar a sus pretensiones.



La Agencia sostiene además que la construcción del tramo Ocaña-Gamarra logró condiciones más favorables para el país que las del contrato inicial del 2009 y que no solo “no se aceptaron las solicitudes del concesionario” sino que la adición fue “una decisión estratégica y buena para el Estado”.



La ANI aseguró que “a Odebrecht no le ha ido bien” en las licitaciones del actual gobierno y que no obtuvo ninguna adjudicación en licitaciones 4G, a pesar de que precalificó en 15 proyectos.



Sobre el tramo Ocaña-Gamarra, el Fiscal también anunció que se abrirá indagación preliminar contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez. La decisión se toma por la denuncia del uribismo contra ellas por su supuesto interés en la celebración del otrosí.



Parody y Álvarez aseguran que la denuncia es infundada y que la indagación nada tiene que ver con los sobornos de Odebrecht.







La respuesta de Zuluaga

La Fiscalía dice que la polémica citada de Óscar Iván Zuluaga y los directivos de su campaña con ‘Duda’ Mendonça fue organizada por Marcelo Polidoro, director de Comunicaciones de Odebrecht para Latinoamérica.



El lunes, fuentes cercanas al excandidato presidencial del uribismo aseguraron que ni él ni ninguna persona de la campaña tenían conocimiento del pago de 1,6 millones de dólares adicionales al publicista que habría hecho Odebrecht. En las cuentas de la campaña aparece un contrato con ‘Duda’ por 1,5 millones de dólares.



El entorno de Zuluaga sostiene que nunca se enteraron de que el viaje a Brasil había sido gestionado por Polidoro, el ejecutivo de Odebrecht, y reafirmaron la versión de que toda la logística corrió por cuenta del exviceministro Daniel García Arizabaleta, quien fue director del Invías en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe y terminó contratado por Odebrecht. Ya fue oído en interrogatorio.

Procuraduría ordena pruebas

Por su parte, la Procuraduría General aseguró que ordenó realizar varias pruebas en medio de la investigación disciplinaria por el caso de Odebrecht. En los próximos días se escuchará a Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, quien Yezid Augusto Arocha, representante de Odebrecht en Colombia.



