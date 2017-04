Fiscalía deberá presentar nueva acusación contra Alberto Aroch

Un juez de Bogotá tumbó la aceptación de cargos que hizo el textilero Alberto Aroch Mugrabi en diciembre del 2015 tras ser capturado en una investigación por lavado de activos por una cuantía superior a los 400.000 millones de pesos.



El empresario colomboisraelí fue detenido hace más de un año, junto a otras tres personas, señalado de manipular contabilidades y realizar operaciones inexistentes a través de supuestas empresas ubicadas en Estados Unidos, Venezuela y China con las que habría lavado millonarios recursos.

“Aroch Mugrabi penetró el sistema inmobiliario con la constitución de empresas denominadas Proyectos y Desarrollo, con capital de origen ilícito, para lavar capitales transferidos mediante contratos de fiducia para justificar y legalizar tales sumas de dinero”, señaló la Fiscalía durante la imputación de cargos.



Ese día a Aroch Mugrabi la Fiscalía le imputó los cargos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir y el empresario aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito por el que sería condenado y recibiría una rebaja de hasta la mitad de la pena.



Sin embargo, días después cambió de abogado y a través de su nuevo defensor argumentó que se la habían violado sus derechos fundamentales y a una adecuada defensa, como consecuencia de las condiciones de salud que enfrentaba. Dijo que la válvula de Hakim que tiene implantada y que tiene efectos en momentos de tensión, le impidieron tomar una decisión libre y clara. El caso llegó al juzgado 53 penal de conocimiento de Bogotá que consideró que “no se estableció con soporte científico que dicho implante tuvo efectos en la conciencia y voluntad del procesado”.



Sin embargo el juez sí consideró que en la aceptación de cargos, Aroch Mugrabi manifestó que se acogía a ese delito pero solo a lo concerniente a las operaciones realizadas a través de Venezuela, y que ello no es posible, pues no pueden existir aceptaciones de cargos parciales.



“La aceptación de cargos no se verificó de manera pura y simple sino exclusivamente en relación al tema de exportaciones a Venezuela”, señaló el juez tras insistir que discrepa de la posición de la Fiscalía de que en todo caso aceptó el cargo y que por tanto debe ser condenado. “Esa aceptación no es adecuada”, sostuvo el juez tras enfatizar que su decisión no afecta la medida de aseguramiento contra Aroch Mugrabi, por lo que debe seguir privado de su libertad.



Con la decisión del juez, el capturado no podrá ser condenado inmediatamente por el delito de enriquecimiento ilícito y la Fiscalía tendrá que presentar una nueva acusación en su contra por todos los delitos imputados y vencerlo en juicio para conseguir una sentencia.



El ente acusador apeló la decisión al considerar que no se violaron los derechos del procesado y él “fue debidamente asesorado por su defensor y aceptó el cargo de manera libre, consciente y voluntaria”.



La representante del ente acusador señaló: “La Fiscalía fue clara al dar a conocer los hechos que se le imputaron (…), el juez le preguntó si aceptaba el cargo de enriquecimiento ilícito y el señor Aroch lo aceptó de manera pura y simple”. El caso tendrá que ser resuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.



Por su parte, la semana pasada, un magistrado del Tribunal de Bogotá negó la nulidad del proceso que se adelanta contra Fernando Rivera, Ricardo Munar y William Morales, procesados junto con Aroch por lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.



El magistrado que estudió el caso señaló que “no ocurrió irregularidad alguna” en la imputación de cargos, que se cumplieron las exigencias y fueron claros los hechos. Agregó que el juez de garantías solo replicó los delitos que fueron mencionados por la Fiscalía y que no hizo ninguna “adición”, como sustentaba la defensa de los implicados.



Además, el Tribunal de Bogotá ordenó acreditar a la Dian como víctima en el proceso. El magistrado indicó que hubo omisión por parte del juez al no correr traslado a las demás partes de la postulación y que se quebrantó “la igualdad de armas”.



JUSTICIAjusticia@eltiempo.com