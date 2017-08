Fiscalía alerta por eventual ‘conejo’ de Farc en inventario de bienes

En la audiencia en la Corte, el fiscal Néstor Humberto Martínez exigió a la guerrilla que no acuda a esguinces de ningún tipo para no cumplir a cabalidad con la obligación de entregar todos los bienes amasados en medio del conflicto armado.

Tras la intervención de Jairo Estrada –uno de los voceros de las Farc en el Congreso– en la que este aseguró que la fortuna de esa guerrilla no es tan cuantiosa como se dice y que, legalmente, no hay bienes a su nombre, el fiscal Martínez pidió que lo pactado en La Habana se cumpla “de buena fe”.



“Hemos quedado notificados de que las Farc, como no tienen personería jurídica, no tienen ni bienes ni derechos, y en consecuencia es poco lo que podemos esperar del inventario”, cuestionó. Acto seguido, le recordó a esa guerrilla que buena parte de sus activos ilícitos “quedaron radicados no necesariamente en cabeza de los desmovilizados, sino por conducto de cientos de testaferros”.



Martínez invitó a la Corte a constatar miles de expedientes construidos con información incautada a la misma guerrilla en la que se da cuenta del patrimonio ilegal de ese grupo. Agregó que tan solo este año se han incautado bienes por 1,7 billones de pesos que estaban en manos de testaferros del grupo insurgente.



El Fiscal General aseguró que ha conocido casos en los que miembros de las Farc están devolviendo, mediante transacciones ocultas, tierras despojadas a sus titulares. “Si esto es así, esas rentas son activos que deben ser parte del inventario, al igual que los derechos de recompra”, señaló.

El vocero en el Congreso había dicho previamente que las Farc “nunca han sido una persona jurídica. Por eso no se les puede decir que son titulares jurídicos del derecho de dominio o propiedad”.



Añadió en su intervención que durante la entrega de bienes “debe tenerse en cuenta que ya no están usando ningún medio para la captación de recursos, y no estarán actuando con sus integrantes sobre los bienes y activos declarados”.



Ante las críticas del Fiscal, Estrada dijo que lo que busca es que se contemple que así como las Farc tuvieron ingresos, también tuvieron gastos. Por eso afirmó que el inventario se debe hacer sin “demagogia ni cifras astronómicas inexistentes”, y partiendo de que el Fondo es apenas una “contribución, porque no podrá resolver toda la reparación integral de víctimas”.



JUSTICIA