Fiscal pide reformar leyes internacionales para combatir corrupción

02 de marzo 2018 , 11:56 a.m.

El fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, afirmó que se debe plantear una reforma a la legislación internacional para que se pueda enfrentar eficientemente la corrupción transnacional y garantizar que la administración de justicia llegue a los responsables de casos como Odebrecht.



Durante el foro ‘La lucha de América Latina contra la corrupción: Lo que viene a continuación’, que se realiza en Nueva York, el jefe del ente acusador sostuvo que individualmente los países están luchando contra la corrupción, pero esto no se está haciendo coordinadamente a nivel global.

Martínez Neira indicó que hay convenciones internacionales como el Derecho de las Convenciones de las de Naciones Unidas, la de Mérida y de la OCDE, que crearon un nuevo delito denominado soborno transnacional que afecta las investigaciones de cada país en los que ya existe el cargo de cohecho.



“Si se tipifica otra forma de lesión de los valores de una sociedad, como soborno trasnacional vamos a investigar de dos formas distintas y desde dos jurisdicciones distintas los mismos hechos y esto plante unos problemas enormes en la comunidad internacional”, dijo Martínez Neira.



Añadió que, por ejemplo, Ecuador no firmó las condiciones de Brasil para investigar el caso Odebrecht y luego le tocó cerrar los procesos porque los directivos de la multinacional ya habían sido juzgados en Brasil y no podían ser judicializados dos veces por los mismos hechos.



“Las convenciones internacionales le dan la preferencia en la investigación a la jurisdicción de los países corruptores y no de los países ofendidos. Eso genera un conflicto de intereses porque a esos estados lo que más les importa es preservar a sus empresas a sus fuentes de trabajo y el valor de la justicia global queda muy disminuido”, indicó el jefe del ente acusador.



Así mismo sostuvo que las fiscalías de cada país han tenido que acudir a la delación de los funcionarios de cada nación y eso genera una dificultad que puede llevar a la impunidad. En los países en donde están quienes pagaron las coimas se les conceden beneficios judiciales por colaboración y quienes recibieron los sobornos en cada nación hacen lo mismo y al final ninguno paga por sus delitos.



“La comunidad internacional va a tener que tomarse en serio como vamos a enfrentar la corrupción global”, señaló el funcionario tras indicar que en Odebrecht la empresa firmó un acuerdo de indemnización con Brasil, Suiza y Estados Unidos y de esa multa nada llegará a los países en los que se cometieron los actos de corrupción a cambio de contratos públicos.



En el tema local, indicó que el sector privado debe aceptar su cuota de responsabilidad en actos de corrupción y mencionó irregularidades en épocas de campañas políticas. “Los contratistas del Estado han entendido en la política local y regional, que el tema de la financiación de las campañas es una oportunidad para hacer grandes negocios y crecer. Financiar campañas para obtener lealtades”, señaló Martínez Neira.



