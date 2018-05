Las extorsiones por las que ‘Popeye’ vuelve a prisión

Tres años y nueve meses después de haber quedado en libertad, luego de pagar una condena de 23 años y tres meses de cárcel, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, fue recapturado el viernes y se enfrenta a un nuevo proceso judicial que lo podría poner nuevamente tras las rejas.

En una tanqueta de la Policía y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el exsicario fue trasladado al Palacio de Justicia de Medellín, donde anoche se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, en la cual le fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. ‘Popeye’ no aceptó los cargos y la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento.



Además d el caso de extorsión que vendría realizando junto con otros señalados miembros de una ‘oficina de cobro’ que opera en Medellín y su área metropolitana, ‘Popeye’ también tendrá que enfrentar cargos por amenaza agravada, que se espera le sean imputados hoy.



Esta última investigación está relacionada con los trinos que hizo contra seguidores del candidato presidencial Gustavo Petro. “Malditos petristas que denuncian mi tw. Los odio. Si no me puedo expresar... mi fusil hablará por mí”, escribió el exjefe de sicarios en sus redes sociales.



Por esto fue denunciado penalmente por el senador Iván Cepeda, quien aseguró que con sus trinos ‘Popeye’ buscaba “atemorizar o amenazar a las personas que apoyaron el Sí en el plebiscito por la paz y a los simpatizantes o seguidores del hoy candidato presidencial Gustavo Petro”.



El polémico exconvicto ya había estado en la mira de las autoridades en diciembre del año pasado, cuando fue detenido momentáneamente cuando asistía al cumpleaños de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, uno de los más poderosos jefes de la organización de la mafia conocida como ‘la Oficina’.



En ese momento, ‘Popeye’ intentó justificar su presencia en la fiesta con este tuit: “No es delito ir a una fiesta”.



Por esos hechos la Fiscalía pidió hace más de cinco meses al juez 15 de ejecución de penas de Bogotá que revoque la libertad de ‘Popeye’ por incumplir su compromiso de mantener buen comportamiento, sin embargo hasta ahora no hay una decisión de ese funcionario judicial.

Audiencia en Medellín

Protagonista del terror de la mafia

‘Popeye’ fue uno de los protagonistas de la sangrienta oleada terrorista que el cartel de Medellín, manejado por el capo Pablo Escobar Gaviria, desató en los 80 y 90 en contra del país.



Tras ser por años el sicario de confianza de Escobar, se entregó en 1991, dos años antes de que el capo muriera en un operativo de la Fuerza Pública.



‘Popeye’ estuvo preso 23 años en los que confesó 300 asesinatos cometidos directamente por él y al menos otros 3.000 en los que tuvo una participación.



También reconoció que coordinó al menos 200 atentados con carros bomba, además de haber participado en los magnicidios de Luis Carlos Galán y Carlos Mauro Hoyos, así como en el atentado contra el avión de Avianca.



