El dosier de la Fiscalía para pedir la captura de Roberto Prieto

“Cuando los fiscales les preguntaron por los afiches (a los directivos de Odebrecht), ellos ratificaron que era un acuerdo al que habían llegado (...). Es muy importante saber si ellos especificaron con quién se acordó la contribución”.

“¿Usted entregó el documento? Ah, bueno, muy importante, porque (Eleuberto) Martorelli dice sí, pero no, pero tal vez, pero quién sabe y es muy confuso”.



Esas dos conversaciones entre Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos Presidente, y el empresario Eduardo Zambrano, interceptadas por la Fiscalía el año pasado, fueron presentadas este lunes por el ente acusador como evidencia de que Prieto ha pretendido manipular las investigaciones por el escándalo de Odebrecht en el país y que, por lo tanto, debe ir a una cárcel.



La primera, dice el ente investigador, demuestra que Prieto tenía interés y logró conocer declaraciones reservadas. Y la segunda, que envió a través de su socio Zambrano instrucciones escritas a los ejecutivos de la multinacional para que “dijeran lo que le beneficiaba a Roberto Prieto sobre los aportes de Odebrecht a las campañas políticas”.



Este lunes, después de tres intentos fallidos en los últimos cuatro meses, la Fiscalía logró imputarle a Prieto cinco delitos, entre ellos falso testimonio. Por eso pidió medida de aseguramiento en su contra afirmando que se “necesita proteger el elemento material probatorio, que se encuentra en riesgo”. El juez tomará una decisión el próximo 15 de mayo.



Los otros cargos son por tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado.



Prieto reiteró su inocencia y negó haber recibido coimas. Sin embargo, la Fiscalía asegura que no solo gestionó aportes a la campaña que no fueron registrados ante las autoridades electorales y que mintió para ocultarlo, sino que aprovechó su posición para lograr millonarias comisiones ilegales.



La Fiscalía dice que Prieto mintió ante ese organismo, la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones cuando dijo que no tuvo conocimiento de los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales del 2010 y el 2014.

En el expediente contra el poderoso empresario ha sido clave su exsocio y mano derecha, Eduardo Zambrano, quien ahora es el testigo estrella de la justicia en este caso. “El aquí indiciado tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que era requerido para ‘tapar huecos’ de las campañas políticas de Juan Manuel Santos”, dijo la fiscal 80, que lleva el proceso.



Lo que documentó la investigación es que al menos en un caso esa plata fue directamente a los bolsillos de Roberto Prieto.



Ese caso es el de los diseños del puente entre Plato y Zambrano, Magdalena, por el que Prieto enfrenta los cargos de interés indebido en contratación y enriquecimiento ilícito. La obra estaba a cargo del consorcio Yuma, cuyo principal accionista es la italiana Impregilo y que forma parte de la Ruta del Sol III.



La Fiscalía aseguró que en el 2015 Prieto buscó, supuestamente con la misma estrategia de ‘tapar huecos’ por gastos electorales, a los italianos y ofreció sus influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que lograran mejores condiciones en sus negocios. El expediente dice que aunque debió convocarse una licitación pública (como también pasó en la concesión Ocaña-Gamarra con Odebrecht) para construir ese puente, la ANI firmó ilegalmente un otrosí con el consorcio Yuma.



“Esto se hizo sin licitación, y los diseños se contratan con Consultores Unidos, firma de su amigo Eduardo Zambrano”, le reprochó la fiscal a Prieto.



La Fiscalía dice que Sebastián Correa –exfuncionario de la ANI que era mano derecha del detenido presidente de la entidad, Luis Fernando Andrade, preso por los sobornos de Odebrecht– se reunió con Zambrano y Prieto para agilizar el otrosí.

El negocio de los diseños, agrega el proceso, se pautó por 5.788 millones de pesos, de los que Prieto recibió 650 millones. El dinero llegó a sus manos a través de la firma Megaland, de Gilberto Saldarriaga, primo de Andrés Giraldo, amigo de Prieto y señalado por el exsenador Otto Bula (otro de los lobistas de Odebrecht) de haber recibido una millonaria coima.



“La entrega del dinero al doctor Prieto se hizo en un lapso de tres meses. Yo venía a Bogotá y se lo daba en efectivo. Fueron diferentes sumas en diferentes momentos –dijo Saldarriaga– (...). Fueron muchos viajes. Creo que una vez vine por tierra. También le di dinero en su apartamento. Yo iba al banco, retiraba el dinero e iba a su apartamento. Siempre le di el dinero en efectivo y a la mano”.



Aunque Prieto pidió este dinero a Yuma con la supuesta excusa de que la campaña Santos tenía deudas electorales no cubiertas, “lo curioso es que en interceptaciones telefónicas sostenía que no tenía ningún déficit y que todo estaba perfecto”, dijo la fiscal. Y agregó: “El dinero era para él y no para la campaña, porque el ejercicio democrático ya había terminado con sus informes al Consejo Nacional Electoral (...). Roberto Prieto se enriqueció con esos dineros obtenidos ilícitamente”.

Odebrecht en las campañas

La Fiscalía sostiene que Prieto, contrario a lo que ha dicho, jugó un papel clave para conseguir que Odebrecht pagara los 450.000 dólares que costaron 2 millones de afiches para la campaña santista del 2010 y que no fueron registrados en gastos oficiales.



Prieto dijo que esos acercamientos corrieron por cuenta del Comité Financiero de la campaña. Pero tanto el testimonio de María Fernanda Valencia, excandidata a la Cámara por el partido de ‘la U’, como de su esposo, Otto Rodríguez (quienes imprimieron los afiches), lo desmienten. Rodríguez aseguró que Prieto fue quien lo contrató directamente, y quien le dio las indicaciones crear la empresa en Panamá que recibió el pago.



La Fiscalía aseguró también que el aporte no registrado de un millón de dólares a la campaña Santos Presidente del 2104 –supuestamente materializado a través del pago de una encuesta con la firma Paddington– fue producto de una gestión de Prieto, quien “ofreció sus buenos oficios para recomendar a Odebrecht con el alto Gobierno”.



Pese a todo esto, en los cargos imputados contra Prieto no aparece el capítulo de la vía Ocaña-Gamarra, por el que la multinacional brasileña pagó, según la Fiscalía, millonarios sobornos en el 2015. Ese, precisamente, es el episodio que tiene detenido al expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade.



En su extenso dosier contra el exgerente de campaña, la Fiscalía también incluyó las platas entregadas, igualmente sin registrar, por la firma Interbolsa. Según el expediente, Prieto le pidió a Rodrigo Jaramillo, condenado expresidente de esa firma de bolsa, $ 290 millones para cubrir supuestas deudas electorales del 2010. Esto se hizo a través de un falso contrato de publicidad con la firma Francisco Ortiz Producciones.



“Ortiz Producciones no hizo ningún trabajo de publicidad para Interbolsa. Se hizo un ejercicio contrario a la fe pública”, dijo la fiscal.

'Las cosas las hice bien’: Prieto

Tras negarse a aceptar los cargos, Roberto Prieto dijo que nunca les pidió a los exdirectivos de Odebrecht declarar a su favor.



“No hubo sobre para Brasil y menos para dar instrucciones. Eso es traído de los cabellos”, señaló. Aseguró que no va a iniciar ningún proceso de colaboración porque es inocente, y reiteró que nunca pidió ni recibió dinero de Odebrecht.



“La Fiscalía está en su ejercicio de elucubrar, pero falta nuestra argumentación”, dijo afirmando que las cosas en la campaña Santos las hizo “bien, en el marco constitucional y la ley”.



Prieto aseguró que su defensa será “lo suficientemente contundente para desvirtuar la teoría de la Fiscalía de que quería obstruir la justicia”.



