Julio César Guerra Tulena, otro exgobernador en la mira de la justicia

19 de marzo 2017 , 02:41 a.m.

19 de marzo 2017 , 02:41 a.m.

Irregularidades en la contratación para comprar uniformes para los médicos del Hospital Universitario de Sincelejo. Convenios entregados a dedo para celebrar fiestas patronales. Millonarios pagos a IPS cuestionadas por supuestos tratamientos a enfermos mentales que no existían. Todos esos capítulos hacen parte del ‘dossier’ de la Fiscalía contra altos exfuncionarios de la gobernación de Julio César Guerra Tulena, funcionarios locales y particulares. Todos están señalados de saquear las finanzas de Sucre, uno de los departamentos más pobres del país, en los últimos años.

Las investigaciones apenas van en una primera fase y ya van 11 casos judicializados que han permitido realizar 33 imputaciones de cargos y llevar ante la justicia a un alcalde en ejercicio, cinco exalcaldes y nueve exfuncionarios de gabinetes municipales. La cifra parcial del saqueo va en 7.000 millones de pesos, pero, dice una fuente, cada día se destapan nuevos escándalos.

Falsos enfermos

La investigación de la Fiscalía por el cobro de millonarios recursos de la salud para tratar a supuestos pacientes con enfermedades mentales en Sucre amenaza al octogenario exgobernador Julio César Guerra Tulena, quien revivió en el 2011 para la política local. Por las irregularidades en cobros por cerca de cinco mil millones de pesos fueron llevadas ante la justicia seis personas, entre ellas varios exfuncionarios de la administración. Además, está procesado su contador personal, Ronaldo Herazo Bertel. La Fiscalía documentó los casos de cientos de pacientes que supuestamente sufrían problemas mentales y a quienes se les ordenaban los mismos tratamientos.



Efraín Jesús Suárez Arrieta, exsecretario de Salud de Sincelejo; Jorge Madera Lastre, exsecretario de Salud de Sucre, y Herazo Bertel enfrentan cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.



Ante un juez, la Fiscalía sostuvo que Herazo Bertel supuestamente actuaba como enlace entre las EPS cuestionadas y la Gobernación para asegurar el trámite de los pagos irregulares. El expediente habla de ‘comisiones’ de entre el 20 y 30 por ciento con destino al círculo del entonces gobernador Guerra Tulena, “pues debía recuperar la plata invertida en la campaña a la Gobernación”.



Por la oficina del contador de Guerra, en un céntrico edificio de Sincelejo, pasaron, señala la Fiscalía, representantes de la Clínica Nuevos Amaneceres y la Fundación Nuevo Ser, quienes terminaron beneficiados con los giros irregulares por servicios a pacientes de papel.



En el expediente aparece el testimonio de María Ermelina Chica y Martha Cecilia Manga, quienes aseguran que Ronaldo Herazo Bertel les cobró en cinco oportunidades, entre el 11 de noviembre de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2014, la suma de 200 millones de pesos. Cifra que correspondía “al porcentaje ilícito que el gobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena, exigía para pagarles estas facturas”, dice la Fiscalía. Según los testimonios, hacer esos pagos garantizaba que le Gobernación girara los recursos por los servicios prestados.



La Fiscalía señaló que, a pesar de las evidentes irregularidades en los documentos que justificaban las facturas, la Secretaría de Salud de Sucre las avaló y proyectó los pagos que finalmente suscribió y pagó el gobernador Julio César Guerra Tulena.

Dosier regional de corrupción

Peculado en uniformes médicos



El exgerente del Hospital Universitario de Sincelejo y sus dos hermanas fueron capturados a raíz del contrato para comprar uniformes a los médicos del centro asistencial con un costo de 204 millones de pesos.



Según la Fiscalía, se entregó el contrato a una empresa ‘fachada’ para que la plata llegara a las hermanas del funcionario, y no se cumplió con este.



Refundida plata de fiestas patronales



La Fiscalía capturó al alcalde de Palmitos (Sucre), Freddy de Jesús Rivera, y a su secretario de gobierno por irregularidades por 120 millones de pesos destinados para las fiestas patronales.



El secretario no solo era parte de la fundación que se ganó el contrato, sino que era el interventor del mismo.



Avanza caso por ‘cartel’ de hemofilia



La investigación por el ‘cartel’ de la hemofilia en Córdoba ya puso a responder judicialmente a Alfredo José Aruachan Narváez y Edwin Preciado Lorduy, exsecretarios de Salud de Córdoba; y Alexis José Yaines Acuña, secretario de Salud encargado, y Marcela Sofía Suárez Luna, quienes ocuparon esos mismos cargos durante la administración del exgobernador Alejandro Lyons. Por ese caso en el que la Fiscalía prepara nuevas decisiones, la Contraloría señaló que “la administración del exgobernador no ejerció los controles requeridos”.



Por otros hechos de corrupción fueron llevados también ante la justicia, en el último mes, el gobernador del Tolima, Óscar Barreto; el exgobernador de ese departamento Fernando Osorio, el exmandatario del Valle Juan Carlos Abadía, y el exgobernador de La Guajira Jorge Pérez.



JUSTICIA

justicia@eltiempo.com