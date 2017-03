Este es el hombre que une a Otto Bula con Prieto y Giraldo

La oficina de Juan Sebastián Correa Echeverry queda justo al lado de la de Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Y su ubicación no es fortuita. Correa, de 40 años, es considerado la mano derecha de Andrade y su enlace con los políticos, especialmente con el Congreso de la República, en donde se mueve como pez en el agua.



El joven administrador, hijo de un ex alto ejecutivo del Banco Cafetero, está ahora vinculado formalmente a la investigación por el pago de sobornos de la multinacional Odebrecht.



El 20 de febrero estuvo rindiendo interrogatorio en la Fiscalía, que decidió vincularlo formalmente al caso.

Los chats con ‘Ñoño’

EL TIEMPO estableció que lo comprometen varios chats con el senador Bernardo Miguel Elías, conocido como el ‘Ñoño’ Elías, y con Camilo Jaramillo Berrocal, exvicepresidente de estructuración de la ANI.



“Aunque Correa maneja un bajo perfil, tiene acceso a información confidencial como los modelos financieros de las concesiones”, le dijo a EL TIEMPO un alto funcionario de esa entidad.



Además, Roberto Prieto, gerente de las campañas de Santos a la presidencia 2010 y 2014, también mencionó su nombre.



Según admitió el propio Prieto –en carta al columnista de EL TIEMPO Mauricio Vargas–, fue Correa quien cuadró, en abril de 2015, la reunión con el exsenador Otto Nicolás Bula, confeso receptor de los sobornos de la brasileña.

Bula dijo, bajo la gravedad del juramento y so pena de perder los beneficios judiciales a los que aspira, que ese día le entregó a Andrés Guillermo Giraldo Rivera un millón de dólares en efectivo de parte de Odebrecht.



Prieto negó haber recibido el dinero, y la Fiscalía quiere escuchar ahora la versión de Correa, de quien el país aun sabe muy poco.



Hurgando en su pasado, este diario estableció que Correa trabajó en la Cámara de Representantes entre 2006 y 2007. En esa época conoció al ‘Ñoño’ Elías, quien se estrenaba como representante por Córdoba.



“Intimó mucho con ‘Ñoño’ Elías porque el senador está ahora en la comisión de presupuesto, y para la ANI y sus concesiones ese es un tema clave”, explicó un alto funcionario de la ANI.



Correa también tuvo un paso fugaz como contratista del Ministerio de Agricultura en tiempos de Andrés Felipe Arias y aparece en una empresa que comercializa aparatos y equipos de uso doméstico al por mayor: Comercializadora Inverviu S. A. S. en liquidación.

El anfitrión

En 2011 empezó a trabajar en el sector de infraestructura cuando se convirtió en asesor de la gerencia del Instituto Nacional De Concesiones (Inco), entonces encabezada por María Inés Agudelo.



En abril de 2012, Correa se convirtió en asesor de Andrade, cargo que ocupó hasta diciembre de ese año. Desde entonces es asesor grado 6, con un sueldo de 7’857.792 pesos al mes.



Ese cargo lo acaba de convertir en testigo de excepción de un tercer capítulo ligado a las visitas de Roberto Prieto y de su amigo Andrés Giraldo a la ANI.



EL TIEMPO reveló en primicia este domingo que en la bitácora de ingresos de esa entidad aparecen 12 entradas de Prieto y de Giraldo, casi todas al despacho de Andrade, pero también al de Correa.



La investigación periodística estableció que, entre otras obras, fueron a preguntar por la Transversal Ocaña-Gamarra y por la Ruta del Sol III, ambas bajo investigación por los sobornos de Odebrecht.



En otra de sus ampliaciones testimoniales a la prensa, Roberto Prieto le dijo a 'La W Radio' que, además de experto en mercadeo era ‘lobbysta’ y que fue a la ANI a abogar por inversionistas extranjeros involucrados en esos proyectos.



EL TIEMPO buscó a Correa para conocer su versión sobre la cita con Otto Bula, las reuniones en la ANI con Prieto y Giraldo y los contenidos de los chats con el senador Bernardo Elías, pero no respondió los mensajes.



La Procuraduría lo citará a declarar sobre estos temas en los próximos días.

‘Yo lo único que he querido es ayudar’: R. Prieto

Roberto Prieto afirmó que fue Juan Sebastián Correa, secretario privado de la ANI, quien cuadró la cita con el excongresista Otto Bula. En respuesta a la columna del periodista Mauricio Vargas publicada en EL TIEMPO, Prieto sostuvo que Bula habla de dos reuniones en el 2014 en el norte de Bogotá, en las que supuestamente entregó plata, pero que el propio Andrés Giraldo le dijo a la Fiscalía que solo recuerda una realizada los primeros meses de 2015.



“Juan Sebastián Correa, en testimonio que también debe reposar en la Fiscalía, reafirma lo dicho por el señor Giraldo. Incluso es más preciso: nos contó que, revisando su agenda, la reunión la tiene registrada en abril de 2015, para ser más exactos”, se lee en la comunicación de Prieto.



Y añadió que Correa no solo organizó la reunión, “sino que estuvo presente y fue testigo de que no llegó con maletines”. Luego envió una serie de mensajes a 'La W Radio' en los cuales se refirió a la revelación de este diario sobre sus visitas a la ANI.



“No me he tomado un tinto por estas gestiones, son legítimas; nunca llamé a un funcionario de segundo nivel para absolutamente nada, nunca he negado estas visitas, hasta el Presidente (Santos) las sabía, que yo lo único que he querido es ayudar”, afirmó Prieto, quien luego se retractó y dijo que lo dicho sobre el presidente Santos fue un “lapsus” y retiró esa afirmación.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com