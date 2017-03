Posturas enfrentadas en el caso Colmenares

Carlos Ortega

El juicio contra Laura Moreno y Jessy Quintero inicio en el 2012. La juez del caso las absolvió el pasado 20 de febrero pues la Fiscalía no solo no demostró los cargos contra las jóvenes, sino que tampoco probó la supuesta riña que terminó en la muerte de Colmenares. Además, no se encontraron inconsistencias en sus testimonios, estos concuerdan con la verificación la señal de sus celulares la hora y el lugar exacto en el que se encontraba para el momento de los hechos.