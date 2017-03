‘Ordené afiches, luego mandamos factura a Odebrecht’: Roberto Prieto

Roberto Prieto, gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, reconoció este martes que hubo “una operación irregular” en la financiación de la campaña de 2010 en la que se recibió dinero de la firma Odebrecht. Sin embargo, aclaró que el presidente Santos no tuvo conocimiento de los pagos.



De acuerdo con las declaraciones de Prieto, parte del equipo financiero de la campaña del 2010 se acercó a Odebrecht y con eso se pagaron unos afiches de la campaña.



“Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, indicó en entrevista a Blu Radio. “La irregularidad es evidente”, puntualizó.



Con las declaraciones de Prieto se cuestiona a Santiago Rojas, exgerente la campaña de Santos, y quien ahora es director de la DIAN.



El caso del que habla Prieto corresponde al contrato de 400.000 dólares para afiches relacionados con la campaña a la presidencia de Santos en el 2010. Sobre este, la Fiscalía trata de establecer si son ciertas las versiones según las cuales los afiches fueron contratados con la compañía Impressa Group Corp, constituida en Panamá a nombre de María Fernanda Valencia Falquez y Felix Otto Rodríguez Plata.



Prieto señaló que en su momento, que por el prestigio de la firma brasilera, “todo el mundo quería tener negocios con Odebrecht. La operación fue irregular y sobre eso se está trabajando”. Anunció que se trabaja en un comunicado sobre el tema para aclarar las dudas.



“Acepto el error, pero no puedo aceptar que el costo político lo pague Santos”, dijo.



“El comité debe aceptar que fue irregular y que hicimos quedar mal al presidente Juan Manuel Santos”, agregó. Prieto dijo que Santos no estaba enterado porque el candidato “solo sale a conseguir votos y a estar con la gente. Las campañas son dinámicas y el candidato nunca mira las cuentas”.



En diálogo con la emisora 'Blu Radio' negó haber recibido un millón de dólares por parte de la firma brasilera Odebrecht. “El millón de dólares que me atribuyen es una infamia. No es cierto, no recibí ese dinero, les pido a los medios de comunicación que no me juzguen”, dijo.



Prieto dijo también en la entrevista que él no recibió dinero de Otto Bula y que jamás se reunió con ese excongresista.



Y agregó: “yo no recibí ni un dólar de Otto Bula (…) A mí, Roberto Prieto, Otto Bula no me entregó ni un peso”.



Prieto insistió en que el Presidente de la República no tuvo nada que ver en temas de dinero respecto a las campañas y se dedicó al campo político.



También afirmó que la cita entre Otto Bula y Andrés Giraldo la organizó Juan Sebastián Correa, secretario de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Respecto a sus relaciones con Ñoño Elías, reconoció haber hecho campaña política con él cuando figuraba como Senador de la República y aseguró que no trabajó con Otto Bula.



“Yo no sabía de las relaciones entre Ñoño Elías con Otto Bula”.



¿Qué puede venir?

A partir de la admisión de Prieto no serían muchos los hechos jurídicos que podrían desprenderse.



Tal vez el más importante, en opinión de expertos en temas electorales, es que según el artículo 52 de la Ley 1437 (Código de Procedimiento Administrativo), la cual rige varios aspectos de los procesos de carácter electoral, estos hechos no serían investigados.



Esa norma indica que “la facultad que tienen las autoridades para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de ocurrido el hecho”, el cual, según Prieto, sucedió en la campaña del 2010.



Esto significa que la capacidad que tendría el Consejo Nacional Electoral para sancionar las irregularidades que Prieto admitió ya habría caducado, y no es muy claro si el conocimiento de nuevos hechos habilitaría al tribunal electoral para investigar la campaña del 2010.