Por corrupción, están presos 42 funcionarios del Inpec

El director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), general Jorge Luis Ramírez, habló con EL TIEMPO sobre los recientes casos de corrupción que involucran a funcionarios de esa institución. Asegura que las capturas de guardianes de la cárcel de Guaduas, en Cundinamarca, por vender beneficios a los presos son apenas el comienzo.

A finales de junio fueron capturados cuatro funcionarios del Inpec en Guaduas. ¿Cómo va el caso?



Eso forma parte de una investigación que se adelantó con la Fiscalía General. Sabemos que el caso de Guaduas no es el único en el país, que también hay otras regionales que se están investigando.



¿Hay más casos en el país?



Sabemos que existe un nuevo proceso en Bucaramanga y hemos entregado a la Fiscalía todos los elementos para que surjan nuevas capturas.



A los penales siguen entrando droga y celulares. ¿Hay complicidad de guardias?



Tenemos 181.000 internos en el país, de los cuales unos 116.000 están en intramuros. No vamos a desconocer que hay funcionarios corruptos, que actúan contra la ética institucional. Estamos de la mano de la justicia para que sean judicializados. Controlar la entrada de elementos es difícil, pero adelantamos esfuerzos.



En un fin de semana el trabajo es grande. Si usted mira un establecimiento con 5.000 internos y son visitados por unas tres personas en un día, se multiplica la población. Para ser efectivos, se necesitaría tener unos ‘body scan’ que hacen una radiografía de las personas, con lo que estaríamos seguros de que no entran nada prohibido. Pero para ello se necesita también su autorización a fin de no violar sus derechos. Entonces, la requisa es persona a persona, y pese a los controles, se nos pueden pasar elementos prohibidos.

¿Cuántos funcionarios del Inpec están presos por corrupción?



En este momento hay 42 funcionarios detenidos al ser sorprendidos en actos de corrupción, a los que se les adelantó primero un proceso disciplinario y luego una investigación judicial.



¿Cuántos operativos se hacen a diario para incautar elementos que ya entraron?



Todos los días se hacen operativos. Tenemos tres grupos especializados, como los de Reacción Inmediata (GRI), que entran a los patios con el apoyo de la Policía y la Fiscalía a incautar lo prohibido. En lo corrido de este año se han hecho 2.480 operativos de este tipo en todo el país.



¿Se conoce alguna nueva modalidad para la entrada de drogas y celulares?



Hemos detectado que nos hacen lanzamientos desde afuera con caucheras, porque la mayoría de las cárceles quedan dentro de las ciudades y barrios. También emplean palomas mensajeras, las cuales cargan celulares en el dorso. Hemos visto volando sobre los establecimientos carcelarios drones. Uno de los casos fue en la cárcel de La Dorada, Caldas. No lo bajamos porque queríamos verificar que no fuera un juguete de alguien.



El Gaula ha dicho que los guardianes son cómplices de la entrada de celulares y su uso en extorsiones...



No podemos negar eso. Repito que hay corrupción. La Fiscalía realizó investigaciones que dejaron al descubierto a funcionarios que participaban en redes de extorsionistas. Es conocido que tres guardianes de La Modelo en Bogotá están detenidos por estos hechos. Y habían sido dejados en libertad, pero un juez les volvió a dictar medida de aseguramiento.



En el caso de Enilse López, la ‘Gata’, Medicina Legal niega haber dado un concepto para que esté en una clínica...



Eso deberíamos verificarlo, pero si está en un hospital, debe ser por un concepto médico. Su permanencia allí no la ordenamos nosotros, sino un juez. Ella está en un sitio en donde es evaluada diariamente por médicos y enfermeras. Si hay algo irregular en este caso, entonces estaría involucrada toda una cadena de médicos y enfermeras.



¿Cómo va la investigación por la entrada de licor y dinero al matrimonio del hijo de la ‘Gata’, por la que se separó de su cargo al director de la cárcel El Bosque?



Es preciso aclarar que no se va a cuestionar el matrimonio. Cualquier interno está en su derecho de casarse, y tanto la novia como el novio pueden lucir el mejor vestido e invitar a sus familiares. Eso está dentro del marco legal. Pero en este caso se hizo un evento con una connotación que en ningún momento fue informada a la dirección del Inpec. Cuando se hacen las verificaciones, se observa que habían ingresado algunos elementos y que se adecuó una carpa con muchas flores y todo parecía un club, perdiéndose la sencillez que se necesitaba. Ellos debieron pedir permiso y preguntar primero si eso se podía hacer.



LEONIDAS MEDINA

Redacción Justicia