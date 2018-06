En qué consiste el ‘caso Hyundai’ y qué sigue para Carlos Mattos

07 de junio 2018 , 11:16 a.m.

Hasta ahora hay nueve personas, entre funcionarios y particulares, vinculadas con el 'caso Hyundai'.



La Fiscalía investiga la manipulación del sistema de reparto de procesos judiciales en Bogotá y Cundinamarca para direccionar una denuncia en medio del millonario pleito comercial entre la firma del empresario Carlos Mattos y la casa matriz de la Hyundai en Corea por su representación en Colombia.

¿Qué pasó?

En septiembre de 2015 Hyundai Motor Company de Corea, le anunció a Hyundai Colombia Automotriz (cuyo presidente era Carlos Mattos), que después de 25 años de relaciones comerciales, no renovaría su contrato para la venta de carros en Colombia.



A cambio, Hyundai Motor Company le dio la representación de la marca en el país a la empresa Neocorp, del grupo ecuatoriano Eljuri.



En febrero de 2016, Carlos Mattos demandó por más de 770 mil millones de pesos argumentando competencia desleal, inducción a ruptura del contrato y por el uso indebido de la marca Hyundai en Colombia.



Mattos acudió a la justicia colombiana para que los carros Hyundai solo pudieran venderse a través de su compañía.



Tres meses después, en abril de 2016, el juez sexto civil del circuito Reinaldo Huertas estableció que Mattos era el único autorizado en Colombia para hacer negocios con Hyundai Motor Company hasta que se resolviera la demanda.



Como consecuencia, más de 20 mil automóviles Hyundai se dejaron de comercializar porque Neocorp no podía hacerlo. Solo se vendían los carros que estaban en el inventario de los concesionarios.



En noviembre de 2016 Mattos y Neocorp firmaron un acuerdo en el que se estableció que Neocorp sería el encargado de la distribución de Hyundai para Colombia, y a Mattos le dieron una indemnización.



En enero de 2018 la Fiscalía anunció la investigación por la presunta manipulación al sistema de reparto de procesos. Esto se habría hecho con el fin de que la demanda presentada por Mattos en el 2016, llegara a un despacho específico.

Estos son los nueve implicados

Carlos Mattos:

Carlos Mattos, presidente de Hyundai en Colombia. Foto: Archivo particular

El empresario y presidente de Hyundai Colombia Automotriz para 2016. Tiene orden de captura en Colombia desde días pasados. Aunque se presentó en una notaría en España, país en el que reside, no fue capturado porque su orden tiene competencia a nivel nacional pero no internacional.



La Fiscalía descartó pedir una circular de Interpol en su contra. El proceso a seguir será la citación a una audiencia de imputación de cargos en Bogotá. En caso de que Mattos no se presente, se declararía como persona ausente y se expediría una medida de aseguramiento en su contra. Con esta decisión, se tramitaría su solicitud de extradición a Colombia, en donde deberá responder por los delitos de cohecho y acceso abusivo al sistema informático.



Reinaldo Huertas:



​Juez sexto civil del circuito. El funcionario habría recibido 73 millones de pesos para fallar la demanda interpuesta por Mattos contra Hyundai Corea. Huertas fue capturado este miércoles en su despacho en Bogotá y deberá responder por los delitos de utilización ilícita de redes informáticas, acceso abusivo a sistema informático, daño informático agravado y cohecho impropio. En caso de ser condenado, podría pagar una pena de 15 años de cárcel



Luis David Durán Acuña:

​

Abogado de confianza de Mattos. Haabría sido el enlace entre él y los manipuladores del sistema de reparto. Un juez lo envió a la cárcel de La Modelo el pasado miércoles.



Edwin Fabián Macías Castañeda:

​

Exempleado judicial. Presuntamente habría recibido dinero por parte del abogado de Mattos y habría sido el encargado de distribuirlo entre los demás implicados.



Edwin Enrique Angulo Martínez:

​

Ingeniero parte del Grupo de soporte tecnológico de la seccional de administración Judicial. Habría sido quien contactó a distintos contratistas y les habría exigido dinero a cambio de incidir en el reparto de procesos a los diferentes despachos judiciales.



Ramón Orlando Ramírez Fuentes, Carlos Arturo Gómez, Wilmer Andrey Patiño Rodríguez y Wilmer Casas Mendoza:

​

Son funcionarios judiciales a quienes les imputaron cargos por la manipulación del sistema de reparto.

¿Qué sigue en la investigación?

El siguiente paso será la audiencia de imputación de cargos en contra de Carlos Mattos, quien deberá presentarse ante un juez en Bogotá para que no se inicie el proceso de solicitud de extradición desde España (país en el que vive) a Colombia.



ELTIEMPO.COM