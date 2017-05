Eln secuestró a los 8 jóvenes de Nóvita, Chocó, confirma Mindefensa

Como un “inaceptable secuestro” calificó el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que el Eln hubiera plagiado a ocho personas el domingo en la mañana en el corregimiento de Sesegó, en Nóvita, Chocó.



El jefe de la cartera castrense confirmó de esta forma que esa guerrilla se llevó a siete hombres y una mujer, y dijo que el Ejército viene adelantando operaciones de presión para lograr su liberación o rescate.



“Independientemente de quiénes son o de su pasado judicial o no. No es el Eln el que va a decir quién es buen ciudadano o quién no en Nóvita. Y de eso que queden notificados”, afirmó.

Villegas encabezó este lunes un consejo extraordinario de seguridad en Nóvita, donde se analizaron varios aspectos de seguridad y medioambiente en Chocó. Allí aseguró que por orden del presidente Juan Manuel Santos se reforzó el pie de fuerza en la región.



“De los 6.300 efectivos del Ejército, serán enviados 500 adicionales a partir de la fecha desde la Séptima División. (…) Ejército y Armada realizaran patrullajes en conjunto, y la Armada dispondrá de seis botes más para estar pendiente de los ríos Atrato, Baudó y San Juan. Y a los 1.900 hombres de la Policía, serán enviados 20 para el Gaula y 30 para Carabineros”, afirmó el ministro.

El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, recorre las calles de Nóvita y dialoga con sus habitantes Foto: Ministerio de Defensa

A recuperar el río Atrato

Villegas también se refirió al fallo de la Corte Constitucional que le da un año al Gobierno para recuperar la cuenca hidrográfica de Chocó.



El comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez y el comandante del Ejército, el general José Alberto Mejía, se reunirán en la tarde de este lunes por instrucciones del ministro de Defensa con las autoridades ambientales para trazar la línea de tiempo que permita cumplir con el fallo de la Corte Constitucional.



"El sector Defensa va a cumplir a cabalidad con la orden de la Corte de intervenir el río Atrato, de poder darles a los habitantes de esta zona del país, dentro de un año, que sobre ese río no haya minería ilegal, no haya contaminación. Que la hayamos podido dar fin al mercurio, al arsénico, a todos los materiales venenosos que son vertidos a esa muy estimable arteria fluvial”, aseguró Villegas.



