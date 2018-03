Por violar la ley seca se han impartido 236 multas en todo el país

Desde que entró a regir la ley seca en todo el país – este sábado a las seis de la tarde, hasta este lunes a las seis de la mañana – la Policía ha impuesto 236 multas.



En total han sido 242 comparendos: 4 por porte de armas y dos más por uso de propaganda electoral. La multa por el consumo de bebidas embriagantes es de 786.880 pesos.

“A esta hora, después de desarrollar una video conferencia con los comandantes de Policía en todo el país se puede afirmar que la jornada inicio en completa tranquilidad”, aseguró el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas al instalar esta mañana el Puesto de Mando Unificado para vigilar el proceso electoral.



Resaltó que en nueve meses dispuestas en zona rural de Francisco Pizarro (Nariño) no se había dado inició a la jornada democrática. “Hasta el momento tenemos cero hechos de orden público reportados”, dijo Villegas.



El jefe de la cartera castrense viaja a esta hora a Yarumal (Antioquia) para verificar el desarrollo de la jornada de cara al plan Democracia, que se basa en la presencia de 116 mil uniformados a lo largo y ancho del país.

Por su parte, la Fiscalía General reportó la captura de José Antonio Perlaza Parra, esposo de la alcaldesa de La Cumbre (Valle). Un fiscal emitió la orden, en la que se le sindica de concusión y constreñimiento al sufragante agravado, porque habría presionado a servidores y contratistas para que no votaran.



Además la Fiscalía reportó la captura en Medellín de Nicolás Alberto Yépez Posada, jurado de votación, quien tenía orden de captura vigente para cumplir una sentencia por soborno y otros delitos.



De igual forma el ente acusador reportó que:



En el corregimiento Boca Cerrada, en San Onofre (Sucre). La población impide la entrega del material electoral en los puestos, en atención una protesta social. Y en Riosucio (Caldas), el material electoral no ha llegado al municipio por derrumbe en la vía de acceso.

Cada comandante entregó un reporte desde su jurisdicción Foto: Ministerio de Defensa

La Policía recuerda:

• La jornada electoral se abrirá hoy a las 8 de la mañana y se cerrará a las 4 de la tarde. Acuda con tiempo a su lugar de votación y evite congestiones, especialmente en los minutos previos al cierre.



• Verifique con anterioridad su puesto de votación en la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co. Así evitará inconvenientes y se agilizará el proceso.



• Absténgase de portar prendas o llevar elementos con propaganda política y electoral durante los días de las votaciones. En este sentido, no se podrán utilizar camisetas, afiches, volantes, gacetas o documentos similares que inviten a votar por determinado candidato o le hagan propaganda. Las autoridades podrán decomisar estos elementos.



• Recuerde que fijar propaganda electoral en espacio público puede acarrear sanciones, comportamiento que se incluye en el numeral 12 del Artículo 140 del Código Nacional de Policía y Convivencia. Aplican multas de uno y medio a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir entre 1,1 y 31,2 millones de pesos.



• Si bien no está prohibido, no se aconseja que los sufragantes vayan acompañados de niños pequeños a los puestos de votación.



• Sólo se autorizará el ingreso a puestos de votación de material pequeño, tipo almanaque de bolsillo (máximo de 10 cm por 5,5 cm), con ayudas pedagógicas generales para los votantes.



• Los alcaldes adoptan las medidas necesarias para prohibir y restringir la venta y consumo de bebidas embriagantes, que rige desde las 6 p.m. de ayer sábado y que va hasta las 6 a.m. de mañana lunes. Los mandatarios tienen potestad de extender la medida, si lo estiman conveniente, por razones de control del orden público.



• Las personas en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias alucinógenas no podrán ingresar a los puestos de votación.



• Las personas que porten armas cortopunzantes se exponen a una multa tipo 2 (8 SMDLV), como lo contempla el numeral 6 del Artículo 27 del Código Nacional de Policía y Convivencia.



• Se recomienda no llevar mascotas a los puestos de votación.



• Los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación. También aplica para las personas mayores de 80 años o quienes padezcan problemas avanzados de visión.



• Recuerde que adultos mayores, personas invidentes, mujeres embarazadas y personas en condición de discapacidad tienen prelación para ejercer su derecho al voto.



• Durante la jornada electoral no podrán usarse dentro del puesto de votación teléfonos celulares o cámaras fotográficas o de video entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.



• Tenga en cuenta que cometer delitos contra los mecanismos de participación democrática, como la perturbación electoral, constreñimiento al elector o fraude electoral, entre otros, puede acarrear consecuencias penales contempladas en el Código Penal colombiano.



• Rompa la desinformación. Verifique con las fuentes oficiales la información contenida en cadenas difundidas a través de WhatsApp o redes sociales antes de reenviar a sus contactos. Recuerde que la difusión de información falsa (FAKE NEWS) o que instigue a la comisión de un delito puede acarrear consecuencias penales.



• Evite dar clic en los enlaces de correos recibidos con ocasión de las elecciones. Estos pueden contener formularios falsos solicitando información personal y credenciales de acceso financiero con fines fraudulentos (‘Phishing’).



• Recuerde que las elecciones son un mecanismo de participación presencial y que en Colombia no existe el voto virtual.



• La Policía Nacional cuenta con el Centro Cibernético policial las 24 horas para cualquier eventualidad en este campo, el portal web https://caivirtual.policia.gov.co/, la red social Twitter @caivirtual y el correo electrónico caivirtual@correo.policia.gov.co.



• Para reportar cualquier incidente cibernético que ponga en riesgo el proceso electoral, puede llamar a la línea gratuita 18000-952-525.



• Si tiene conocimiento de un hecho que afecte el normal desarrollo de las jornadas electorales o que atente contra la seguridad y la convivencia, comuníquese con la línea 123.



