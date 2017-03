David Murcia, el cerebro de la pirámide DMG, regresará a Colombia

En ocho meses, David Murcia Guzmán, el cerebro de la captadora DMG, terminará de pagar su condena en Estados Unidos por lavado de activos y regresará al país.



Fuentes cercanas a Murcia Guzmán señalaron que la oficina de prisiones de los Estados Unidos tiene prevista su salida de la cárcel el 11 de noviembre, situación que ya fue notificada al creador de la pirámide más grande que funcionó en el país a finales del año 2000.



Consultado por EL TIEMPO, el abogado Robert Abreu, que representó a Murcia Guzmán en Estados Unidos, sostuvo que a su cliente le tuvieron en cuenta el tiempo que estuvo preso en Colombia.

Murcia Guzmán fue capturado en Panamá en noviembre del 2008 y en enero del 2010 fue extraditado a Estados Unidos, en donde aceptó cargos por lavado de activos. “La Fiscalía habló inicialmente de una pena de 20 años, pero finalmente se estableció en nueve”, sostuvo Abreu.



Murcia Guzmán permanecerá en la prisión Moshannon Valley (con capacidad para 1.705 personas), en Pensilvania, y será entregado a oficiales de Migración en la fecha prevista para iniciar su proceso de deportación.



El abogado dijo que legalmente Murcia Guzmán no podría permanecer en los Estados Unidos y sería enviado a Colombia, en donde lo espera una sentencia de 22 años y 10 meses de prisión por los delitos de captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos.



Fuentes cercanas a Murcia Guzmán en Colombia señalaron al respecto que hace un año interpusieron una acción de revisión de la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia y no han recibido respuesta, por lo que acudirán a instancias internacionales como la CIDH para garantizar su defensa.



Fernando Ruiz, representante de víctimas de DMG, señaló que el regreso de Murcia Guzmán no contribuye en nada a los intereses de los afectados.



“Aquí no se ha reparado a las víctimas, al contrario de lo que dice la interventora de DMG; la gente perdió su dinero y nadie responde”, indicó Ruiz.



JUSTICIA