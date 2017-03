'El Enfermero' de las Farc podría pedir beneficios de paz

Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, conocido como el ‘Enfermero’ o el ‘Zarco’, extraditado este jueves de España a Colombia, intentaría recibir los beneficios del proceso de paz con las Farc, pero no en calidad de integrante de esa guerrilla.



Arboleda es señalado de cometer abortos forzados para las Farc, el Eln y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), pero según la vicefiscal general, María Paulina Riveros, no ha sido reconocido como integrante de ningún grupo organizado al margen de la ley, “y en tal calidad no podría acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Sin embargo, Arboleda, capturado en España en diciembre del 2015, podría presentarse a la JEP de manera individual, y en ese organismo se tendría que definir si su caso es competencia de esa instancia o si continúa en la justicia ordinaria. Entre tanto, seguirá siendo procesado por un fiscal de derechos humanos por aborto sin consentimiento, tortura y acceso carnal violento.



(Le puede interesar: Desgarradores relatos complican situación del 'enfermero' de las Farc)



“Las direcciones nacionales y de bloque han hecho las averiguaciones pertinentes, y certificamos que en ninguno de ellos ha militado o se conoce siquiera al personaje en mención”, dijeron en su momento las Farc en un comunicado tras la captura de Arboleda.



Según la Fiscalía, el capturado habría cometido cientos de abortos forzados entre 1998 y el 2003 en Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó.



JUSTICIA