Ecuador dice que avanza negociación para liberar a periodistas

“Están bien y estamos trabajando (para su liberación) (...) aquí hay equipos especializados haciendo su trabajo”.



Esa fue la última declaración pública del ministro del Interior de Ecuador, César Navas, sobre el proceso de liberación de los dos periodistas y el conductor del periódico ‘El Comercio’, secuestrados el lunes pasado cuando hacían reportería en la zona de Mataje, en la provincia de Esmeraldas. El hecho fue atribuido a la organización de ‘Guacho’, disidente de las Farc que ha perpetrado varias acciones en la zona que llevaron a que el Gobierno de Ecuador tomara medidas especiales de seguridad en la región fronteriza con Colombia.

Aunque este diario publicó que los comunicadores habían quedado libres el miércoles por cuenta de la presión militar, las autoridades de Ecuador descartaron oficialmente esa versión y señalaron que ellos siguen secuestrados y que aún trabajan en las fórmulas para que recuperen su libertad.



“Estamos en este momento en un proceso propio de las negociaciones, demandas y demás”, sostuvo el ministro Navas antes de reunirse con los familiares de los tres secuestrados, a quienes informó el jueves en un encuentro privado los avances de las investigaciones y del proceso de liberación.



“Hemos recibido noticias que nos tranquilizan, que han tranquilizado a las familias. Hemos vivido momentos de dolor en las últimas horas”, señaló a medios de comunicación locales una vocera de las familias de los secuestrados.



Llamó la atención que en la declaración la vocera señaló que las familias esperan que los tres secuestrados puedan regresar “con vida y sanos y salvos a nuestro país”. Desde que se tuvo información del secuestro las autoridades de los dos países investigaban si los tres secuestrados del lado ecuatoriano habían sido trasladados a territorio colombiano.



El proceso de liberación está bajo la responsabilidad de uniformados de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de Ecuador, que, según el ministro Navas, tienen apoyo de expertos de otros países y cuentan con elementos técnicos para garantizar la seguridad de los secuestrados y de quienes participan en las investigaciones.



“Cada paso que damos lo damos en firme y sabemos lo que estamos haciendo”, sostuvo Navas.



Entre tanto, periodistas ecuatorianos y otros sectores de ese país mantienen vigilias y pronunciamientos en las redes sociales pidiendo la liberación de los tres ciudadanos.



A las peticiones de garantías para los comunicadores se sumó la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que junto a otras organizaciones de periodistas enviaron una carta a los presidentes de Colombia y Ecuador, Juan Manuel Santos y Lenín Moreno.



“Los periodistas, organizaciones periodísticas y de libertad de expresión del continente exigimos a los gobiernos de Colombia y Ecuador que coordinen las acciones necesarias para la liberación de nuestros compañeros. La seguridad de la frontera colombo-ecuatoriana es responsabilidad de ambas naciones, que deben velar por la seguridad de los periodistas secuestrados. Insistimos en que los periodistas ecuatorianos fueron a cumplir (la tarea) de informar sobre hechos de alto interés público y los Estados tienen el alto deber de proteger el trabajo y la integridad de los periodistas”, se lee en la carta.



Las autoridades colombianas mantienen las operaciones en territorio nacional para dar con el paradero de Walter Artízala, ‘Guacho’, considerado un objetivo de alto valor y por quien se ofrece una recompensa de hasta 300 millones de pesos. El exguerrillero, que busca controlar las rutas del narcotráfico en la frontera común, es señalado de cometer acciones violentas en los dos lados de la frontera.

Ruido entre países por versión de liberación

El miércoles, al final de la tarde, una fuente de altísimo nivel en Colombia le aseguró a EL TIEMPO que, por información proveniente de autoridades del vecino país y por la inteligencia colombiana en la zona de frontera, podía afirmar que los tres secuestrados habían sido liberados gracias a la presión militar.



La información recibida de esa alta fuente oficial y la de otras que han estado en directo contacto con la búsqueda fue el origen de la información publicada en la web de este diario sobre la supuesta liberación de los secuestrados, que inicialmente no fue confirmada por las autoridades ecuatorianas y después fue oficialmente descartada por Quito.



Ante la versión proveniente de Ecuador, este diario consultó de nuevo a sus fuentes, que se ratificaron en la información inicial. Igualmente, señalaron que por análisis de inteligencia se había logrado establecer que los secuestrados no habían sido trasladados a territorio colombiano y que el secuestro era responsabilidad de hombres de ‘Guacho’.



Tras la versión de la liberación, que resultó no ser cierta, y que fue recogida y ampliada por varios medios colombianos que consultaron sus propias fuentes, hubo molestia de las autoridades ecuatorianas, que desde el mismo día dejaron de informar detalladamente a sus pares de Colombia sobre la evolución de los hechos.



Aun así, la Fuerza Pública colombiana está haciendo todos los esfuerzos a este lado de la frontera para presionar al grupo responsable del plagio del equipo periodístico de ‘El Comercio’ de Quito.



