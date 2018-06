Millonaria demanda del 'zar' de La Riviera a gobierno de Panamá

El poderoso empresario Abdul Waked, dueño de almacenes La Riviera, pretende ahora que el Gobierno de Panamá le pague 1.268 millones de dólares por "daños y perjuicios, más intereses" generados por los supuestos señalamientos de autoridades de ese país que habrían llevado a la inclusión de los Waked en la temida 'Lista Clinton'.

En el 2016, Waked, cuyos negocios se originaron en Colombia, y su sobrino Nidal Waked fueron señalados por lavado de activos por autoridades de Estados Unidos y varias de sus empresas, incluida La Riviera, quedaron vetadas comercial y financieramente. Según Abdul Waked, esto generó la pérdida de al menos 1.300 empleos en varios países del mundo, incluyendo a Colombia, el cierre de más de 105 establecimientos y "un altísimo daño en la imagen del reputado empresario y su familia".



Nidal Waked --que no tiene nexos con La Riviera-- fue detenido en Colombia y finalmente enviado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude en documento bancario pero no por lavado de activos. De hecho, ya regresó a Panamá, país que desde hace más de 20 años se convirtió en la sede de la familia.



Abdul Waked y sus abogados presentaron la demanda ente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Él, sin embargo, no ha resuelto la situación de sus empresas frente al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. De hecho, su nombre y el de sus empresas siguen en la Lista Clinton.



