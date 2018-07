La castración química no es la solución: Director de Medicina Legal

Como una salida que raya en lo ridículo y que refleja ignorancia calificó el director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés, la propuesta de castración química para atacar la violencia sexual en contra de los menores de edad que hace curso en el Congreso.

Para el director, el problema de la violencia radica en un círculo vicioso que se reproduce en los hogares y no en la hormona de la testosterona. Dijo que el aumento de las penas tampoco es efectivo cuando hay una impunidad del 95 por ciento. Valdés calificó a la sociedad colombiana como enferma, neurótica y agresiva.



¿Qué opina de la castración química?

La castración química surge como un elemento para atacar la violencia sexual, pero la violencia sexual en Colombia no es nueva. Lo que sí es nuevo es que está en aumento, especialmente en niños y niñas. Esta violencia cada vez se hace más cruda.



¿A qué se debe el aumento en los casos de abusos sexuales?

La violencia sexual se da en el marco de otras formas de violencia, como la violencia intrafamiliar o la violencia de pareja e interpersonal. No se puede ver como una forma aislada de violencia. La violencia sexual tiene íntima relación con esas otras formas de violencia. Ahora, el aumento se da porque es una génesis, que es un círculo vicioso.



¿En qué consiste ese círculo?

Al nacer en familias en donde se produce violencia, los niños son objeto de agresión y las mayores víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Esos niños crecen y a los cinco años ya han aprendido que la forma de relacionarse con las demás personas es a través de mecanismos de violencia.



Vemos niños que reproducen las formas de violencia en el colegio, en los jardines, inclusive portan armas, cuchillos, palos y navajas. En menos de 10 años tenemos adolescentes criminales, homicidas, violadores, maltratadores. Esos jóvenes están maltratando a más niños que van a reproducir ese ciclo.

Usted dice que el problema de la violencia sexual no es la testosterona. ¿Por qué?

En el ciclo de la sexualidad, la testosterona juega un papel en la sexualidad masculina, el de facilitar en el hombre ese desarrollo sexual psíquico y físico. Pero pensar que el origen del mal es una hormona que ha estado presente en todo el ciclo de la vida es, por decirlo menos, infantil.



Esta hormona está presente en sociedades como Noruega, Suecia o Dinamarca, porque los noruegos y daneses también tienen testosterona, y pensar que la testosterona colombiana es la causante de la violencia sexual es un absurdo.



¿Entonces la castración no es la solución?

Si uno no entiende cuál es el ciclo de gestación de la violencia en Colombia, pues va a pensar que ‘claro, castremos a los hombres y vamos a tener un comportamiento como el de un buey’. Nosotros vemos que al toro y al caballo le limitan sus comportamientos castrándolo, entonces el caballo ya no molesta a la yegua ni el toro a la vaca.



Si esa misma práctica queremos llevarla al hombre, estamos desconociendo que el ser humano tiene un comportamiento diferencial de los animales, y es la psiquis.



¿Qué es la psiquis?

La psiquis se estructura en los primeros cinco años de vida, eso es lo que va a marcar el comportamiento de un ser humano. Lo que hoy tienes dentro de la psiquis hace parte de tu personalidad.



Si tú tienes una personalidad violenta no es por la hormona, es por tu psiquis. Entonces, si viviste en el marco de la violencia intrafamiliar, reproducirás los mismos comportamientos.

En el Congreso se tramita un proyecto de ley para establecer la castración a violadores. ¿Qué opina?

Eso refleja la ignorancia, pero es una ignorancia que apesta. Mire lo ridículo, dicen que la castración sería voluntaria, entonces, ¿para qué ley?, porque si es voluntaria, es lo mismo que una vasectomía, en la que me ligan el conducto que trasporta el espermatozoide. Y ahora cástreme, quítenme los testículos. Entonces no necesita ley porque es voluntario. Fíjese lo ridículo de esto.



¿Se deben endurecer las penas?

Y qué se saca con penas, si no hay justicia. Hay que bajar la impunidad, para qué más penas si tenemos el 95 por ciento de impunidad.



En Colombia penalizaron conducir en estado de embriaguez y el Código de Tránsito tiene las penas más duras del mundo; si vas en estado tres de alcoholemia, el parte puede costar alrededor de 35 millones de pesos, eso no disminuyó los accidentes de tránsito. ¿Para qué las penas si la impunidad aumenta?, y para estas reflexiones uno no necesita ser doctor en nada, las puede hacer un niño.



¿Un violador puede cambiar?

No, porque es el resultado de una sociedad enferma. Al violador hay que darle una medida diferente de aseguramiento.



¿Qué hacer para que no haya más violadores?



Pues esta sociedad tiene que cambiar y romper el círculo vicioso de violencia; intervengámoslo con educación, salud, vivienda, con recreación.



¿La resocialización sirve para los violadores?

No todos, para algunos puede que sí. Habrá que mirar cada caso en particular.



¿Por qué hay tanta violencia en Colombia?

Porque no hay justicia, no hay educación, no hay salud, no hay vivienda ni recreación. Esta sociedad está enferma y nadie me entiende dónde es la enfermedad, somos neuróticos y agresivos. Es un círculo vicioso y, entonces, ¿lo solucionamos castrando a la gente? Qué ridículo, qué ignorancia.

Impulsan cadena perpetua y castración

El presidente electo, Iván Duque, aseguró esta semana que durante su gobierno impulsará un referendo para promover la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad.



Además, en el Congreso se tramita un proyecto de ley que establece el tratamiento voluntario de la castración química de un abusador sexual de menores de edad.

La iniciativa, de la senadora de ‘la U’ Maritza Martínez, ya cumplió dos de los cuatro debates necesarios para convertirse en ley.

ANGIE MICHELL QUIÑONES

Redacción Justicia