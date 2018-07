Cayó red que lavó más de 2,5 millones de euros a través de bitcoines

A través de exchanges, plataformas web de compraventa de criptomonedas, dos redes desde España lavaron más de 9.000 millones de pesos producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.



Así quedó al descubierto con la investigación que, por año y medio, adelantaron las policías de Colombia y España, y que culminó este miércoles con la captura de 23 personas que se especializaron en esta actividad ilegal.

“Los delincuentes aprovecharon la nula legislación que hay sobre este tipo de transacciones en la red a nivel internacional y utilizaron las plataformas, que no dejan rastro de las transacciones para lavar millonarias sumas de dinero”, dijo a EL TIEMPO uno de los investigadores de la Policía Judicial, Dijín, que estuvo frente al caso.



El modus operandi se basaba en que redes de narcos, que aún no han sido identificadas y que hacen parte de una segunda fase de la investigación, enviaban la cocaína desde Colombia hacia Europa, y desde España se coordinaba el pago a través de los bitcoines.



En las plataformas exchanges –que operan como casas de cambio en la red– se ofrecían los bitcoines, que hoy se cotizan en 20.000 dólares cada uno. “En Colombia el interesado, un ciudadano del común, que no es delincuente, lo adquiría y el dinero en efectivo lo entregaba en su ciudad de origen a un integrante de la red, inocente de que estaba facilitando una actividad relacionada con el lavado de activos y sin dejar un rastro de la transacción”, dijo el investigador.



El coronel Wilson Pardo Salazar, subdirector de la Dijín relató que 21 de los capturados fueron ubicados en Madrid, Zaragoza y Toledo (España), y los dos restantes en Cúcuta, desde donde tendría su centro de operaciones la red en Colombia.

En Cúcuta, Norte de Santander fueron capturados los dos miembros de la red que delinquían en Colombia. Foto: Policía Judicial, Dijin

“La investigación se adelantó con el apoyo de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, logrando acreditar una suma cercana a los 2,5 millones de euros que fueron blanquedos por estas organizaciones”, dijo el oficial, al resaltar que estaban muy bien organizados para cometer el ilícito, pues “utilizaban a testaferros para la apertura de billeteras virtuales, aunque eran directamente controladas por ellos”.



Europol, la policía europea, trabaja con Interpol para ubicar una facción de la organización que podría estar ubicada en Francia y que estaría participando activamente en estos delitos.

