Desarticulada red que hurtaba motos y extorsionaba a sus propietarios

“En las llamadas me exigían 800 mil pesos. Y me advertían que no podía dar aviso a las autoridades. Les pague y pese a eso no me devolvieron mi moto”, aseguró al Gaula de la Policía, una universitaria de 23 años quien instauró la denuncia.



Los hechos se registraron hace tres meses en Villavicencio, y la denuncia dio pie a la intervención del Gaula seccional Meta, que a través de un arduo trabajo de inteligencia y ayudas técnicas logró ubicar a dos hombres, que eran los zares del hurto y extorsión de motos, no solo en Villavicencio, sino en Acacias y Restrepo.

El director del Gaula, general Fernando Murillo señaló que fueron identificados dos hombres, que desde su taller, llamado ‘Cero- Uno’ dirigían una red delictiva dedicada al hurto de motocicletas, la extorsión para la devolución de las mismas y un desguazadero.



“El modus operandi de esta red delincuencial era el mismo. Inicialmente realizaban realizar labores de inteligencia durante días. Posteriormente hurtaban la moto que les gustaba y más adelanta llamaban a sus víctimas exigiéndoles 2 millones de pesos por la devolución de la misma”, dijo el general Murillo.



Un factor a favor de los dos capturados, dueños del taller de motos era que se quedaban con los datos de sus clientes, que a la vez eran sus potenciales víctimas.

Según las investigaciones del Gaula de la Policía serían unas 50 personas las que se vieron afectadas por esa red criminal en el departamento del Meta durante los últimos meses.



De igual forma, se trabaja por identificar a los receptadores, las personas que recibieron y comercializaron las partes de las motos que fueron hurtadas y desgüezadas, que estarían ubicadas en Bogotá.



