Denuncian a sargento del Ejército por presunto abuso sexual

Familiares de Angie Nicol Rodriguez, de 24 años, denuncian que el sargento viceprimero Ronald Leguizamón, adscrito a la brigada trece del Ejército Nacional, abusó sexualmente de ella.



Según relatan, el pasado 18 de marzo Angie Nicol Rodriguez fue abordada por el hombre en una motocicleta y la llevó a un hotel donde presuntamente abuso de ella.



Dicen que el militar, armado y con ropa de civil, obligó a Angie Nicol a subir a su moto utilizando métodos intimidantes. La llevó al municipio de Melgar, donde ingresaron a un hotel y tan solo salieron el día lunes en horas de la tarde.



Angie Nicol cuenta que en el establecimiento, el hombre furioso le reclamaba porque ella le terminó la relación sentimental que habían comenzado hacía tan solo dos meses. Menciona que la golpeó, la sedó y posteriormente abusó sexualmente de ella.



La víctima menciona que el sargento Leguizamón intentó salir solo del hotel dejándola abandonada en la habitación, pero el personal lo detuvo en la puerta indicándole que no estaba permitida la salida del lugar sin su acompañante por lo que tuvo que devolverse a la habitación para recogerla.



Luego la amarró a su cuerpo para subirla en la moto y le puso unas gafas oscuras con la que intentaba tapar los morados de su rostro. Según relatos mencionados por Angie Nicol a sus familiares, los funcionarios del hotel fueron sobornados por el sargento para que permitieran su salida evidenciando su mal estado y haciendo caso omiso de la situación por la que estaba pasando.



Los familiares afirman que ha sido imposible realizar formalmente la denuncia. Inicialmente se acercaron a Mosquera donde les dijeron que no era posible recibir este tipo de casos y los mandaron a la URI de Madrid, en la que solamente atendieron la denuncia por lesiones personales pero no por los delitos de violación, secuestro e intento de homicidio.



Afirman que hay demoras en la URI con el trámite de la denuncia y dicen que han recibido llamadas intimidantes al parecer del sargento Ronald Leguizamón para no realizar la demanda y que si la hacen “los manda a borrar”.



JUSTICIA

