Congresista electo sorprendido con droga queda en libertad

Una juez de Medellín decidió este viernes dejar libre al electo representante a la Cámara León Fredy Muñoz, quien había sido capturado en la noche del jueves en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro con 160 gramos de cocaína en su equipaje de mano.



La juez consideró que Muñoz no es un peligro para la sociedad y dijo que no hay evidencia para calificarlo como narcotraficante.

El exconcejal de Bello (Antioquia) es integrante del Partido Alianza Verde y cuando fue capturado acababa de aterrizar procedente de Bogotá. Este viernes, ante el juez de garantías, no aceptó el cargo por porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.



“La captura del señor Muñoz hace parte de los procedimientos que se están realizando al azar por Antinarcóticos y otras especialidades de la Policía en el aeropuerto, ante nuevas modalidades de tráfico interno de drogas y de divisas: no solo hacia el exterior se dan los ilícitos”, dijo el coronel Juan Carlos Sierra, comandante de la Policía en Antioquia.



El oficial aseguró que el procedimiento, desde que se bajó el político de su vuelo hasta la revisión en el área de control de Antinarcóticos, quedó registrado en las cámaras de la terminal aérea y hace parte de las pruebas entregadas a la Fiscalía.



La defensa del político intentó frenar la legalización de la captura señalando que él tenía fuero de congresista y que su juez natural era la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que el capturado no se ha posesionado y por lo tanto sigue en la órbita de la justicia ordinaria.



Durante la audiencia realizada este viernes a puerta cerrada en el Palacio de Justicia de Medellín, la defensa de Muñoz aseguró que el parlamentario es objeto de una supuesta persecución política por sus denuncias contra el poder de la familia Suárez Mira en esa región de Antioquia. Su abogado dijo que hay un plan para enredarlo judicialmente y evitar que se posesione el próximo 20 de julio.



Habló de un supuesto ofrecimiento de 15 millones de pesos y dos contratos en la Alcaldía de Bello para que una persona testificara ante la Fiscalía que León Fredy Muñoz había incluso fingido un atentado contra su vida.

Partido Alianza Verde a la defensa de Muñoz

Como un “vil montaje” calificó el Partido Alianza Verde en Antioquia la situación. En un comunicado, Pedro Nairo Vergara, vocero departamental de Alianza Verde, aseguró que a Muñoz, quien fue elegido en marzo pasado con 33.606 votos, lo han señalado falsamente de liderar una supuesta “organización de expropiación de bienes muebles, que es un corrupto que se robó los votos con los que fue electo, que urdió el atentado en el que casi lo asesinan y que dirige una ‘Bacrim’”.



Teresa Muñoz, hermana del representante, dijo por su lado que denunciar la corrupción y la ‘parapolítica’ en Antioquia “cuesta la libertad y la vida”. “Hemos sido permanentemente amenazados e intimidados, y esto ya es el colmo, que lleguen a este tipo de actos, de implantar droga”, aseguró.



Los allegados al electo congresista aseguran que el clan Suárez Mira, familia a la que pertenece el actual alcalde de Bello, César Suárez, supuestamente está detrás del plan para afectar a Muñoz.



La senadora conservadora Olga Suárez Mira, hermana del exsenador Óscar Suárez, condenado por ‘parapolítica’, emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos. “Esas afirmaciones injuriosas carecen de fundamento probatorio y constituyen, sí, el delito de injuria y calumnia, razón por la cual acudiremos a la justicia”, aseguró la congresista.

Del Concejo al Congreso

Con 45 años, Muñoz encabezó la lista de candidatos a la Cámara de Alianza Verde.



Nació en Ituango, pero desarrolló gran parte de su carrera política en Bello, municipio del norte del valle de Aburrá. Allí se desempeñó como concejal, lideró fuertes debates de control político y fue uno de los principales opositores de los Suárez Mira.



De hecho, denunció al actual alcalde de ese municipio, quien hoy está en un proceso judicial por presunta falsedad en su diploma de bachiller. Muñoz también fue candidato a la Alcaldía de Bello y presidente de la regional Antioquia de Fenalpaz.



En las elecciones al Congreso, en marzo pasado, fue el candidato a la Cámara con mayor votación en Bello, con 11.680 sufragios.



